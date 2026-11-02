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Afonso Moreira buteur lors de PSG - OL
Afonso Moreira buteur lors de PSG – OL (Photo by Matthieu Mirville / DPPI via AFP)

OL - Angers (2-0) : Afonso Moreira a rendu visite à ses ex-coéquipiers

  • par Enzo Catolino
  • 1 Commentaire

    • Il n'était pas présent sur la pelouse mais sa présence n'est pas passée inaperçue. Dimanche, à l'occasion de la réception d'Angers (2-0), Afonso Moreira était de retour au Parc OL. Parti au Bayer Leverkusen cet été, l'ancien ailier lyonnais a profité de cette rencontre pour retrouver un public avec lequel il avait noué une relation particulière.

    Afonso Moreira n'aura passé qu'une saison à l'OL, mais il aura rapidement marqué les esprits. Arrivé du Sporting Portugal à l'été 2025, il s'était progressivement imposé dans le onze lyonnais grâce à son activité, sa percussion et sa générosité sur le terrain. Mais son attachement au public avait également contribué à en faire l'un des chouchous des supporters. Sa présence en tribunes aux côtés de Tyler Morton puis sur la pelouse pour fêter la victoire (2-0) dimanche a ainsi été l'occasion de renouer avec une partie du public lyonnais, quelques mois après son départ.

    Une relation particulière avec les supporters lyonnais

    Cette affection ne s'était pas construite uniquement autour de ses performances. Au printemps dernier, à la suite de sa blessure, il avait reçu une véritable ovation du public après l'échauffement. Un accueil qui l'avait profondément touché. Le joueur avait alors expliqué que les chants des supporters lui avaient presque tiré des larmes. De plus, son passage à Lyon s'est tristement terminée au début de mercato estival. En difficulté financière, l'OL s'était empressé de vendre son joueur au Bayer Leverkusen pour respirer. Revoir donc l'ailier portugais au Parc OL dimanche avait forcément une saveur particulière.

    Une soirée chargée en émotion

    Le retour d'Afonso Moreira s'est aussi inscrit dans un contexte particulier. Face à Angers, le coach qui lui a donné une vraie chance en pro, Paulo Fonseca, a probablement dirigé son dernier match à Décines, alors que son avenir est annoncé du côté du Sporting Portugal, ancien club de l'ailier portugais. C'est une soirée à plusieurs symboles pour l'OL, entre retrouvailles et adieux.

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    1 commentaire
    1. Avatar
      olgoneforever - lun 2 Nov 26 à 15 h 27

      Afonso Moreira....alors lui je ne l'oublierai pas ....et pourtaant j en ai vu des joueurs à l'OL avec mon âge à la platoche ...voir un jeune éclater comme lui c'est simplement beau!

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