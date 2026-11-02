Quelques heures après la victoire de l'OL contre Angers, les choses se sont emballées concernant l'avenir de Paulo Fonseca. L'entraîneur portugais rejoindra bien le Sporting Portugal, de quoi faire les gros titres de la presse lusitanienne ce lundi.

Ce lundi matin, Paulo Fonseca sera bien au GOLTC avec son groupe. Ce sera la dernière fois puisque l'entraîneur portugais va finir son aventure à l'OL plus tôt que prévu. Si l'on évoquait la possibilité d'une prolongation de contrat dans la capitale des Gaules, l'appel du cœur a donc eu raison d'une aventure débutée en février 2025 et qui a connu quelques soubresauts. Dans les prochaines heures, Fonseca prendra la direction de Lisbonne pour s'engager avec son club d'enfance, le Sporting Portugal.

Le timing a de quoi interroger puisque l'OL va devoir trouver un successeur en urgence, mais le gros coup de Frederico Varandas fait en tout cas la Une de tous les journaux sportifs portugais ce lundi matin. Comme l'a titré O Jogo, en l'espace de quelques heures, Paulo Fonseca passera donc "de Lyon aux Lions" de Lisbonne.