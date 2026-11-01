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Ernest Nuamah lors d'OL - Le Havre
Ernest Nuamah lors d’OL – Le Havre (Photo by ARNAUD FINISTRE / AFP)

OL - Angers : Nuamah en pointe accompagné par Nakamura et Duranville

  • par David Hernandez

    • Ce dimanche (17h15), l'OL reçoit Angers pour la 9e journée de Ligue 1 avant l'ambition de mettre fin à sa mauvaise série de deux défaites de suite. Face à la pénurie offensive, Paulo Fonseca a choisi d'innover une nouvelle fois en alignant Ernest Nuamah en pointe.

    C'est le genre de match piège par excellence, d'autant plus dans la dynamique actuelle. Paulo Fonseca a beau dire que la confiance de son groupe n'a pas été entamée lundi dernier au Parc des Princes, l'OL reste bel et bien sur deux défaites de suite toutes compétitions confondues. Alors oui, il y a une urgence de points pour se remettre d'aplomb avant de se rendre à Sain-Sébastien pour affronter la Real Sociedad jeudi puis Brest dimanche prochain. Le tout sous la rumeur d'un possible départ de Paulo Fonseca vers le Sporting Portugal. On sait que tout va très vite dans le football et c'est une preuve de plus qu'il ne faut jamais rien prendre pour argent comptant.

    En attendant d'en savoir un peu plus sur le futur du coach portugais, il y a un match à jouer ce dimanche à Décines. Et il faut une fois de plus bricoler notamment sur le front offensif. En plus de Loïs Openda et Pavel Šulc, Rémi Himbert s'est ajouté à la liste des absents. Ainsi, Fonseca a choisi d'aligner Ernest Nuamah sur le front de l'attaque. Il sera accompagné par Julien Duranville et Keito Nakamura.

    La composition de l'OL : Greif - Athekame, Bacher, Niakhaté, Abner - Bidstrup, Tessmann, Tolisso - Duranville, Nuamah, Nakamura

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