OL - Angers : et si Nuamah s'offrait un nouveau rôle ?

Meilleur buteur de l'OL depuis le début de la saison, Ernest Nuamah pourrait bien ajouter une corde de plus à son arc. Ce dimanche (17h15), le Ghanéen devrait occuper le poste de numéro 9, quand bien même la formation lyonnaise peut multiplier les options avec notamment Keito Nakamura.

C'est le genre de casse-tête dont il est habitué depuis presque son arrivée. Si pendant six mois, Paulo Fonseca a pu jouir d'une doublette Lacazette - Mikautadze, l'entraîneur portugais est depuis un an confronté à une vraie pénurie sur le front de l'attaque. Martin Satriano n'a pas vraiment fait l'affaire la saison passée et ce n'est pas l'arrivée d'Endrick en janvier dernier qui a résolu le problème. A tel point que Pavel Šulc s'est transformé en arme offensive numéro 1 en 2025-2026. Pour ce nouvel exercice, la cellule de recrutement avait cherché à éliminer ce problème en signant Loïs Openda. Seulement, depuis deux semaines, le sort s'acharne avec le Belge et le Tchèque brillant par leur absence pour des pépins physiques.

Himbert forfait de dernières minutes

Alors, Fonseca innove avec Khalis Merah comme faux numéro 9 contre Palace ou le PSG, tandis que Rémi Himbert a été lancé à Hoffenheim. Ce dernier aurait pu être une option ce dimanche contre Angers, même si les propos de son entraîneur vendredi en conférence de presse avait déjà laissé à penser que le natif de Saint-Avold n'allait pas avoir ses faveurs. "L'équipe sera forte offensivement sans vraiment un attaquant, mais un joueur qui peut faire bien cette position."

Quoi qu'il en soit, le jeune attaquant ne sera pas de la partie, forfait de dernière minute et remplacé par Alejandro Gomes Rodriguez dans le groupe. Alors quelle solution pour occuper ce poste d'avant-centre contre le SCO ? Sur le plateau de "Tant qu'il y aura des Gones", notre consultant Nicolas Puydebois avait émis la solution d'un positionnement d'Ernest Nuamah dans l'axe. "Tu peux mettre Nuamah en numéro 9, avec Boudache qui prend la place de Nuamah et Duranville de l’autre côté."

Plus de permutations possibles offensivement ?

Il semblerait que l'ancien gardien de l'OL ait donné des idées à Paulo Fonseca puisque l'ailier devrait bien prendre place tout en haut de la pyramide, comme indiqué par L'Equipe. Pas forcément une véritable surprise puisque le technicien lyonnais n'avait pas manqué de souligner la capacité du Black Star à occuper ce rôle. "Il a déjà joué à ce poste en club donc il peut être une solution oui", a déclaré le Portugais en conférence de presse. En effet, onze rencontres avec Nordsjaelland pour trois buts et trois passes. Face à une formation d'Angers qui a encaissé 15 buts, l'OL va donc miser sur son meilleur buteur (5 réalisations) pour occuper ce rôle d'avant-centre.

Mais le restera-t-il vraiment toute la rencontre ? Dans un football où les permutations ne sont plus vraiment à l'honneur, un trio Duranville - Nuamah - Nakamura pourrait permettre d'avoir le Japonais qui occupe de temps en temps ce rôle tandis que Nuamah peut aller se réfugier à droite et l'ailier belge à gauche. Une façon de brouiller les pistes face à une formation angevine qui ne fermera pas le jeu, mais qui laissera volontiers le ballon à l'OL. Pari gagnant pour Fonseca ?