Ligue 1 : l'appel d'offres des droits TV sera lancé le 3 novembre

La Ligue de football professionnel (LFP) s'apprête à ouvrir un nouveau chapitre dans la commercialisation des droits télévisés de la Ligue 1. Selon les informations de L'Équipe, l'appel d'offres pour la période 2027-2032 sera officiellement lancé le 3 novembre, avec une formule inédite.

C'est un rendez-vous important pour le football français, qui cherche à stabiliser ses revenus audiovisuels après plusieurs consultations difficiles. Selon L'Équipe, un appel d'offres pour la période 2027-2032 concernant les droits télévisés de la Ligue 1 sera officiellement lancé le 3 novembre, avec une formule inédite. Réunis ce jeudi 29 octobre, Vincent Labrune et les principaux dirigeants du football professionnel ont validé les derniers détails de cette procédure. La Ligue espère ainsi attirer de nouveaux diffuseurs et trouver un modèle plus pérenne pour les prochaines saisons.

Un lot unique avec deux possibilités

La principale nouveauté réside dans la constitution d'un lot unique regroupant l'ensemble des rencontres de Ligue 1. Les candidats auront deux possibilités. Soit acquérir les droits exclusifs de diffusion du championnat ou obtenir la distribution exclusive de la plateforme Ligue 1+. Plusieurs acteurs auraient déjà manifesté leur intérêt, parmi lesquels Canal+, Amazon Prime Video, Netflix, Disney+ et RMC Sport. La LFP espère donc susciter une concurrence suffisante pour valoriser au mieux son championnat.

La LFP fixe un prix de réserve

Pour encadrer cette nouvelle consultation, Vincent Labrune déposera auprès d'un huissier un prix de réserve, dont le montant restera confidentiel. La Ligue s'appuie également sur deux nouveaux cabinets d'avocats, Joffe & Associés et Latham & Watkins, pour accompagner cette opération. Après les difficultés rencontrées lors des précédents appels d'offres, la LFP joue une nouvelle fois gros. L'objectif sera de trouver un diffuseur capable d'assurer une explosion suffisante au championnat tout en garantissant des revenus importants aux clubs professionnels.