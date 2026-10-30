Pour le déplacement à Montpellier samedi (18h), OL Lyonnes pourrait bien compter sur les retours d'Elma Juntilla Nelhage et Ashley Lawrence. Les deux défenseuses ont repris l'entraînement collectif, au contraire de Caroline Weir.

Deux petits jours de préparation et déjà un match. Il n'y a pas eu beaucoup de temps pour le staff d'OL Lyonnes entre la victoire contre l'Inter Milan mercredi (6-0) et le déplacement à Montpellier ce samedi (18h) en Première Ligue. Absent pour raisons personnelles ce vendredi mais bien présent dans l'Hérault samedi, Jonatan Giráldez devrait logiquement user d'un large turnover pour le compte de la septième journée de championnat. Le temps de repos a été très court et donc les remplaçantes en Ligue des champions devraient avoir l'occasion de se mettre en évidence.

Weir continue son "processus de retour à la compétition"

On pense notamment à Vicki Becho, Ada Hegerberg, Inès Benyahia entrées en cours de match mercredi, mais aussi à celles restées sur le banc comme Christiane Endler ou encore Korbin Shrader. Elma Juntilla Nelhage et Ashley Lawrence auront-elles droit à quelques minutes ? Il faudra déjà qu'elles fassent le voyage jusque dans le Languedoc, mais "elles postulent", comme nous l'a confirmé Joé Labiani ce vendredi midi. Blessée pour l'une et malade pour l'autre, la Suédoise et la Canadienne ont repris l'entraînement collectif à la veille du déplacement à Montpellier. Ce qui n'était toujours pas le cas de Caroline Weir. Encore en salle, l'Écossaise continue son "processus de retour à la compétition", d'après l'entraîneur adjoint.