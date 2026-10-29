OL Lyonnes - Inter Milan (6-0) : Becho a fait une entrée tonitruante

Remplaçante au coup d'envoi d'OL Lyonnes - Inter Milan, Vicki Becho n'a eu besoin que de trente minutes pour faire parler la poudre. Avec trois buts en une demi-heure, la joueuse offensive a marqué de son empreinte cette rencontre.

C'est ce qui s'appelle une entrée bien rentabilisée. D'ailleurs, elle n'a pas manqué de sourire au moment d'entendre ces mots dans les coursives du Parc OL, trophée de meilleure joueuse du match dans les mains. Car oui, Vicki Becho a eu beau ne jouer que trente minutes dans la victoire (6-0) d'OL Lyonnes contre l'Inter Milan, elle a clairement marqué la rencontre de son empreinte. Ayant remplacé Tabitha Chawinga à l'heure de jeu, la joueuse offensive n'a pas chômé. Trois buts en vingt-cinq minutes et forcément les taquineries de ses coéquipières.

Mais, dans sa bonne humeur toujours aussi communicative, Becho savourait cette prestation individuelle quand bien même elle n'a pas débuté le match. "On sait que la menace peut venir des filles sur le banc, des filles qui commencent, peu importe. C'est le plus important aujourd'hui. (...) Bien sûr, ça donne envie de faire encore plus parce que je ne suis jamais satisfaite de ce que je fais. Je suis contente aujourd'hui, mais le prochain match, je veux faire de même. Je veux faire même plus."

Une polyvalence qui plait à Giráldez

À l'affût sur ses deux premiers buts, Vicki Becho s'est presque construit toute seule celui de son triplé. Dans l'effectif imposant d'OL Lyonnes, il est toujours difficile de se faire une vraie place, mais la Lyonnaise peut compter sur une polyvalence qui compte aux yeux de Jonatan Giráldez. Le coach a souligné son entrée, mais aussi sa capacité à pouvoir être performante sur plusieurs postes.

À la manière d'une Jule Brand, Becho compte en profiter un maximum, elle qui est plutôt habituée à multiplier les positions. "Dans ma formation, j'ai joué pas mal de postes. J'ai joué milieu, j'ai joué six, j'ai joué dix, j'ai joué attaque en pointe, j'ai joué sur le côté. Donc j'ai eu de la chance. Aujourd'hui, mon équipe en profite, on va dire. Je suis très contente de pouvoir aider l'équipe, peu importe le poste, quel que soit le rôle." C'est aussi ce qui fait la force de cette équipe d'OL Lyonnes.