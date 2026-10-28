OL Lyonnes - Inter Milan : une confrontation inédite

Pour la première fois de son histoire, OL Lyonnes affrontera l'Inter Milan, ce mercredi 28 octobre à 21h, au Parc OL. Les joueuses de Jonatan Giráldez disputeront la troisième journée de la phase de ligue de la Ligue des champions féminine face à une formation italienne qui découvre cette saison ce niveau de la compétition.

Après avoir lancé sa campagne européenne par une large victoire contre le Servette FC (8-0), le club rhodanien a été tenu en échec par Chelsea (0-0) à domicile. Les Lyonnaises voudront donc retrouver le chemin des filets pour poursuivre leur parcours européen. En face, l'Inter arrive avec un bilan également positif, après une victoire contre Häcken (1-0) et un match nul sur la pelouse de l'Austria Vienne (1-1).

L’OL largement dominateur face aux clubs italiens

Si cette rencontre sera une première entre les deux équipes, OL Lyonnes possède déjà une solide expérience face aux formations italiennes. En 15 confrontations européennes contre des clubs transalpins, les Lyonnaises comptent dix victoires, trois nuls et seulement deux défaites. Elles restent également invaincues lors de leurs sept derniers matchs à domicile contre des équipes italiennes, avec six succès et un nul. Les joueuses de Jonatan Giráldez tenteront de poursuivre cette série pour se rapprocher des premières places de la phase de ligue.

L'Inter découvre la phase de ligue

Pour sa part, l'Inter Milan participe pour la première fois à la phase de ligue de la Ligue des champions féminine. Le club italien a dû passer par les qualifications pour rejoindre les meilleures équipes européennes, en éliminant notamment Wolfsburg aux tirs au but après une double confrontation particulièrement disputée. Les Italiennes tenteront de poursuivre leur dynamique face au finaliste de la saison précédente. Pour OL Lyonnes, cette rencontre sera l’occasion de se rapprocher d’un cap symbolique. Il ne leur manque qu’un but pour atteindre les 100 réalisations en phase de groupes et de ligue de la compétition.