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Caroline Weir (OL Lyonnes) face à Chelsea
Caroline Weir (OL Lyonnes) face à Chelsea (Photo by OLIVIER CHASSIGNOLE / AFP)

OL Lyonnes - Inter Milan : avant-match, horaire, diffusion TV

  • par Enzo Catolino
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    • Après sa victoire face à Marseille en Première Ligue (), OL Lyonnes retrouve la Ligue des champions ce mercredi avec la réception de l'Inter Milan. Voici toutes les informations pratiques avant cette troisième journée de la phase de ligue.

    Avant-match

    La Ligue des champions reprend ses droits pour OL Lyonnes. Ce mercredi, les joueuses de Jonatan Giráldez accueillent l'Inter Milan au Parc OL pour tenter de renouer avec la victoire dans leur parcours européen après le match nul face à Chelsea (0-0). Les Lyonnaises espèrent donc aborder ce rendez-vous avec une nouvelle victoire en poche. Finaliste de la dernière édition, OL Lyonnes se doit de rester parmi les équipes de tête et d'éviter de se compliquer la tâche dans la course à la qualification.

    De son côté, l'Inter Milan dispute son premier match européen sur le sol français dans cette phase de ligue. Les Italiennes ont débuté par une victoire contre Häcken (1-0) avant de concéder le nul face à l’Austria Vienne (1-1).

    À quelle heure se joue OL Lyonnes - Inter Milan ?

    Le coup d'envoi de la rencontre sera donné ce mercredi 28 octobre à 21 h 00. L'arbitre Lotta Vuorio dirigera la rencontre. Elle sera assistée de ses compatriotes finlandaise Laura Koskinen et Heini Hyvönen. La Suédoise Hanna Laajanen officiera comme quatrième arbitre. L’assistance vidéo sera assurée par la Suissesse Michèle Schmölzer ainsi que sa compatriote Anojen Kanagasingam.

    Sur quelle chaîne voir OL Lyonnes - Inter Milan ?

    Comme la majorité des rencontres de Ligue des champions féminine, OL Lyonnes - Inter Milan sera à suivre sur la plateforme de streaming Disney+.

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