OL Lyonnes : Julie Swierot "encore en apprentissage"

Sur les huit rencontres d'OL Lyonnes, Julie Swierot en a disputé six. Signe que la milieu de terrain de 20 ans a sa place dans l'effectif lyonnais. Mais elle s'estime encore "en apprentissage".

Au début de la saison, on attendait de savoir ce que OL Lyonnes allait faire avec Julie Swierot. En 2025-2026, la jeune milieu a réalisé une année pleine avec le FC Nantes. Un exercice réussi en prêt chez le demi-finaliste de Première Ligue qui lui a forcément donné confiance. Surtout qu'elle a obtenu une prolongation en juillet, et ce, pour les trois années à venir.

Une reconnaissance qui a connu une suite sportive, puisque la footballeuse de 20 ans a participé à six des huit rencontres des Rhodaniennes jusqu'à présent. Elle a eu le droit à trois titularisations, et a marqué un but à Fleury en septembre lors du premier match (1-7). "C'est un bon début de saison, le coach me donne du temps de jeu. Je travaille beaucoup l'entraînement, je prends exemple sur les coéquipières. Même si je reviens d'un prêt en D1, j'apprends encore le haut niveau ici avec énormément d'exigence", a-t-elle confié ce mardi, à la veille de la confrontation face à l'Inter Milan (21 heures mercredi).

"J'ai des ambitions collectives, à savoir remporter tous les trophées"

Désormais internationale A depuis début octobre, la Française semble s'épanouir sous les ordres de Jonatan Giráldez. "Il connaît mes qualités, donc il me demande d'être moi-même. J'ai sa confiance. Sur le terrain, il faut que je joue comme je sais faire, en donnant tout pour l'équipe. Je n'ai pas forcément d'objectif personnel, mais plus des ambitions collectives, à savoir remporter tous les trophées, a-t-elle insisté. Dès que je suis sur la pelouse, c'est à moi de rendre fier le club."