Luis Enrique souligne la victoire "méritée" du PSG face à l'OL (2-0)

S'il avoue que son équipe a parfois "souffert" contre l'OL, Luis Enrique était globalement satisfait du contenu parisien lundi. Il juge le succès du PSG "mérité".

C'était presque inélectutable, même si l'OL a fait plus que retarder l'échéance. Lundi au Parc des Princes, il a livré une belle résistance, au moins pendant une heure, au PSG. Mais face aux entrants parisiens, et devant leurs propres limites multifactorielles, Paulo Fonseca et sa formation ont fini par céder. Un revers 2 à 0 qui les fait tomber au 5e rang. Pourtant, l'Olympique lyonnais a eu quelques occasions, rares tout de même, d'ouvrir le score.

"Ils ont très bien défendu en première période, ont eu des transitions"

Sur des contres, il a parfois entrevu le but. Sauf qu'il n'est pas parvenu à être aussi clinique qu'en avril dernier, lorsqu'Afonso Moreira et Endrick avaient envoyé les Rhodaniens vers la victoire à Paris (1-2). Mais Luis Enrique a admis que son équipe "a parfois souffert ce (lundi) soir. C'est toujours difficile de jouer après un match de Ligue des champions (succès 4-2 contre Barcelone). L'adversaire était clairement une opportunité de montrer notre niveau. Ils ont très bien défendu en première période, ont eu des transitions, observaient l'Espagnol. Mais le rythme a été très haut durant le premier acte, et ça a été plus facile ensuite. On a créé suffisamment d'occasions de but. On mérite notre victoire."

Ce succès, au-delà de marquer un peu plus la domination des champions d'Europe sur la Ligue 1, incarne un tournant. Les voilà leaders, et a priori en position de le rester jusqu'au bout. "Ce qui m'intéresse, c'est qu'on soit premiers alors qu'on a connu des difficultés en début de saison. On est en train de s'améliorer. Ce que j'ai vu toute la semaine, c'est la qualité et l'ambition de ce groupe", se réjouissait Luis Enrique. La concurrence, elle, est déjà reléguée derrière cet imposant rival.