Actualités
Julien Duranville face à Zabarnyi lors de PSG – OL (Photo by Jean Catuffe / DPPI via AFP)

Ligue 1 : l'OL sort du podium après sa défaite à Paris

  • par Gwendal Chabas

    • Dans une Ligue 1 très dense, l'OL recule après sa défaite face au PSG. Le voilà 5e, à un point du podium. Mais aussi à égalité avec le PFC, 6e.

    Tout va très vite dans cette Ligue 1 2026-2027 où aucune équipe n'arrive à installer une dynamique pérenne. Mais l'affiche entre le PSG et l'OL lundi a peut-être déjà marqué un tournant. Pour les Parisiens surtout, vainqueurs 2 à 0. Ils prennent pour la première fois les commandes du championnat. Et pour être honnête, on voit mal comment ils pourraient perdre cette première place d'ici à la fin de la saison. Pour les Lyonnais, qui jouent une "autre compétition", c'est le podium que l'on vise.

    Ce sera un duel acharné, car actuellement, trois points séparent le deuxième - Rennes (16) - du septième - Lens (13). Les coéquipiers de Moussa Niakhaté sont dans ce wagon, à la cinquième place. Ils auront été leaders une journée. Avec 14 unités, les voilà désormais à une longueur de Lille (troisième) et de Monaco (quatrième). Sixième, le Paris FC a le même pécule, mais est derrière la différence de but.

    L'OL a déjà joué quatre des sept premiers

    On notera qu'après huit matchs, Paulo Fonseca et ses hommes ont affronté quatre des six autres formations qui composent le top 7. Reste Lille (21/11) et Monaco (29/11). Mais avant ça, il faudra glaner des succès pour rester aux avant-postes. Notamment lors de la réception d'Angers samedi soir (20h45). Une victoire sera capitale face à Anthony Lopes et ses partenaires à la maison. Pour repartir de l'avant après deux revers de rang, toutes compétitions confondues.

    à lire également
    L'arbitre Marc Bollengier lors du match Toulouse - Le Havre
    Marc Bollengier pour diriger le match OL - Angers

    Laisser un commentaire

    Score'n'co - Lyon Capitale
    d'heure en heure
    L'arbitre Marc Bollengier lors du match Toulouse - Le Havre
    Marc Bollengier pour diriger le match OL - Angers 11:50
    Ligue 1 : l'OL sort du podium après sa défaite à Paris 11:00
    Malgré les efforts, Moussa Niakhaté (OL) a reconnu la supériorité du PSG (2-0) 10:10
    Paulo Fonseca lors d'OL - Servette FC
    Paulo Fonseca après PSG - OL (2-0) : "Stratégiquement, presque tout était parfait, jusqu'au but" 09:25
    Face au PSG, un OL "rigoureux" mais trop "limité" a fini par plier 08:40
    Tyler Morton lors d'OL - Paris FC
    OL : les cas de Tyler Morton et Mads Bidstrup inquiètent 08:00
    Khalis Merah (OL) face à Désiré Doué (PSG)
    PSG - OL (2-0) : le baromètre du match, ce qu'il faut retenir 07:30
    Melchie Dumornay contre Chelsea
    Ballon d'Or : Dumornay finit à la quatrième place 26/10/26
    réseaux sociaux
    X Facebook youtube Twitch instagram bluesky tiktok linkedin
    Derniers commentaires
    d'heure en heure
    TKYDG : une défaite logique de l'OL contre le PSG ? 26/10/26
    Après avoir tenu, l'OL craque presque logiquement contre le PSG 26/10/26
    Khalis Merah lors d'OL - PAOK
    PSG - OL : Merah aligné comme faux numéro 9 26/10/26
    Clinton Mata face à Lucas Hernandez lors d'OL - PSG
    TKYDG : débrief dès le coup de sifflet final de PSG - OL ce lundi 26/10/26
    Lassine Sinayoko, ancien attaquant d'Auxerre
    Mercato : Lassine Sinayoko (Paris FC) était bien suivi par l'OL 26/10/26
    Les joueuses de l'OL Lyonnes
    Ligue des champions : une arbitre finlandaise pour OL Lyonnes - Inter Milan 26/10/26
    OL - Mercato : Fonseca dément un retour d’Athekame à l'AC Milan 26/10/26
    Le PSG domine, mais l'OL sait frapper au Parc des Princes 26/10/26
    Mama Baldé, buteur lors de Lille - OL, avec Clinton Mata.
    Un match le lundi ? Un bon souvenir pour l'OL en 2024 26/10/26
    Pavel Sulc buteur lors d'OL - Nice
    OL : dix buteurs différents en Ligue 1, le danger vient de partout 26/10/26
    + d'infos
    derniers commentaires
    Faire défiler vers le haut