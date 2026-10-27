Ligue 1 : l'OL sort du podium après sa défaite à Paris

Dans une Ligue 1 très dense, l'OL recule après sa défaite face au PSG. Le voilà 5e, à un point du podium. Mais aussi à égalité avec le PFC, 6e.

Tout va très vite dans cette Ligue 1 2026-2027 où aucune équipe n'arrive à installer une dynamique pérenne. Mais l'affiche entre le PSG et l'OL lundi a peut-être déjà marqué un tournant. Pour les Parisiens surtout, vainqueurs 2 à 0. Ils prennent pour la première fois les commandes du championnat. Et pour être honnête, on voit mal comment ils pourraient perdre cette première place d'ici à la fin de la saison. Pour les Lyonnais, qui jouent une "autre compétition", c'est le podium que l'on vise.

Ce sera un duel acharné, car actuellement, trois points séparent le deuxième - Rennes (16) - du septième - Lens (13). Les coéquipiers de Moussa Niakhaté sont dans ce wagon, à la cinquième place. Ils auront été leaders une journée. Avec 14 unités, les voilà désormais à une longueur de Lille (troisième) et de Monaco (quatrième). Sixième, le Paris FC a le même pécule, mais est derrière la différence de but.

L'OL a déjà joué quatre des sept premiers

On notera qu'après huit matchs, Paulo Fonseca et ses hommes ont affronté quatre des six autres formations qui composent le top 7. Reste Lille (21/11) et Monaco (29/11). Mais avant ça, il faudra glaner des succès pour rester aux avant-postes. Notamment lors de la réception d'Angers samedi soir (20h45). Une victoire sera capitale face à Anthony Lopes et ses partenaires à la maison. Pour repartir de l'avant après deux revers de rang, toutes compétitions confondues.