Ligue 1 : OL - Angers se jouera finalement dimanche

Prévu samedi à 20h45, OL - Angers se disputera finalement le dimanche 1er novembre. Rendez-vous à 17h15 pour suivre le prochain match des Lyonnais.

Les préfets ont du travail depuis plusieurs semaines en raison des mouvements sociaux qui rythment l'actualité. Ces manifestations, et le déploiement de forces de l'ordre qu'elles nécessitent, impactent divers événements. Particulièrement la Ligue 1, dont plusieurs dates ont déjà été bouleversées à la demande des préfectures. C'était notamment le cas de PSG - OL, et pour la 9e journée, d'OL - Angers.

Déjà le 3e match dont la programmation évolue

Les supporters lyonnais ayant pris leur billet doivent noter qu'au lieu du samedi soir (20h45), la rencontre se déroulera le dimanche après-midi, à 17h15. Évidemment, les places acquises pour cette affiche seront valables le 1er novembre. Le multiplex du samedi soir n'en est plus vraiment un, car désormais, seul le duel Troyes - Le Mans est programmé à cet horaire. Deux autres parties ne se disputeront pas au moment prévu.

Lundi, nous avions appris que le derby Lorient - Brest aurait lieu le lundi 2 novembre, et non samedi. Enfin, Nice recevra Rennes vendredi à 19 heures, et non dimanche à 17h15. Un calendrier chamboulé, ce qui pourrait arriver à d'autres reprises dans les semaines à venir.

La programmation de la 9e journée de Ligue :