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Michele Kang (propriétaire) et Michael Gerlinger (directeur général) de l’OL (@O&L)

Mercato : oui, l'OL va bien devoir vendre en janvier

  • par Enzo Catolino
  • 3 Commentaires

    • Dans son rapport annuel, OL Groupe prévient que le club devra poursuivre les ventes de joueurs lors du mercato hivernal et jusqu'au 30 juin 2027 pour mener à bien son plan financier. Une nécessité qui s'explique notamment par les difficultés rencontrées lors du dernier marché estival pour se séparer de certains éléments de l'effectif.

    L'Olympique lyonnais n'en a pas terminé avec sa restructuration financière. Malgré les efforts engagés par la direction de Michele Kang depuis l'été 2025, le club doit encore générer des ressources pour respecter sa feuille de route. Le rapport annuel d'OL Groupe, qui porte sur l'exercice clos le 30 juin 2026, souligne ainsi l'importance des futures opérations sur le marché des transferts. Après avoir vendu Malick Fofana en fin de mercato estival, le club lyonnais va devoir dégraisser durant le mois de janvier 2027, comme indiqué dans le rapport du groupe publié ces derniers jours. Un effort qu'il faudra poursuivre également durant les premiers jours du mercato estival avec la date butoir du 30 juin 2027 qui mettra fin à l'exercice financier en cours.

    Le mercato estival n’a pas permis de répondre à tous les besoins

    La question reste de savoir qui peut bien permettre à la direction de faire une partie du travail dès cet hiver. Les grosses valeurs marchandes ne sont pas légions. En se blessant, Pavel Šulc est une option en moins. Lui aussi ayant potentiellement une belle cote, Tyler Morton traîne une pubalgie qui risque forcément de rebuter certains prétendants. Alors, les supporters ne sont pas dupes et se disent qu'il va certainement falloir vendre en urgence au début de l'été prochain comme Afonso Moreira en juin 2026...

    La faute aussi au dernier mercato estival qui ne s'est pas passé comme prévu pour Matthieu Louis-Jean et la direction sportive. L'été dernier, l'OL avait dû réduire ses dépenses et alléger sa masse salariale dans le cadre de son plan de redressement. Si plusieurs joueurs ont quitté le club, les opérations réalisées n'ont pas permis de répondre à l'ensemble des besoins identifiés. Les difficultés à trouver des solutions pour certains éléments de l'effectif, notamment lors des derniers jours, ont limité les possibilités de ventes.

    Une qualification européenne reste un objectif établi

    Les chiffres de l'exercice 2025-2026 illustrent cette situation. Les produits issus des cessions de contrats de joueurs ont baissé de 29 %. Les plus-values réalisées sur ces opérations ont également reculé. Malgré une amélioration importante de son déficit, l'OL a tout de même enregistré une perte nette de 87,3 millions d'euros sur l'exercice 2025-2026. Les prochains transferts seront donc déterminants pour poursuivre l'assainissement des comptes, tout en conservant un effectif capable de répondre aux objectifs sportifs du club, qui reste "une qualification européenne".

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    1. J.F.ol
      J.F.ol - jeu 29 Oct 26 à 8 h 12

      Qui vendre et pour combien sans réellement affaiblir l'équipe ?
      Difficile

      Signaler
      1. Avatar
        leroilyon - jeu 29 Oct 26 à 8 h 25

        Malheureusement je pense que tout le monde est concerné, il suffis d'une offre et ca part..
        Je sens que la periode décembre janvier va être compliqué..

        Signaler
    2. Avatar
      jpLyon - jeu 29 Oct 26 à 8 h 20

      Akouokou ?

      Signaler

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