OL : un jour de récupération en plus bienvenu avant Angers

Le report de la rencontre face à Angers au dimanche 1er novembre offre un jour supplémentaire de récupération à l'OL après son déplacement à Paris. Un délai qui ne sera pas de trop pour les organismes lyonnais.

L'enchaînement des rencontres met les joueurs de Paulo Fonseca à rude épreuve. Après le revers au Parc des Princes (2-0), la réception d'Angers, initialement prévue le samedi 31 octobre à 20h45, a été décalée. Elle est reprogrammée le dimanche 1er novembre à 17h15. Les Lyonnais disposent donc d'un peu plus de temps pour récupérer avant de retrouver la compétition. Avec plusieurs absences et des incertitudes physiques, cette journée supplémentaire sera bénéfique pour un groupe qui a besoin de retrouver des forces vives.

Corentin Tolisso, Mads Bidstrup et Tyler Morton font notamment partie des joueurs dont la situation sera à surveiller. Dans une période marquée par les blessures naissantes, ce temps de récupération ne sera pas de trop. Sans remettre les organismes à 100%, il offre au moins la possibilité aux coéquipiers de Moussa Niakhaté de davantage récupérer après les efforts fournis à Paris.

La Real Sociedad déjà dans le viseur

Mais cela ne signifie pas que les Rhodaniens pourront souffler longtemps. Dès le jeudi 5 novembre, ils se déplaceront au Pays basque pour affronter la Real Sociedad. Ce sera à l'occasion de la quatrième journée de la phase de classement de la Ligue Europa. Le coup d'envoi est prévu à 18h45. Entre l'affiche dominicale et ce voyage européen, le calendrier reste chargé. Le staff devra trouver le bon équilibre, avec l'espoir de ne pas perdre plus d'éléments avant la trêve internationale.