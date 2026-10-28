OL Lyonnes - Inter Milan : Sangaré enchaîne

Pour le troisième match européen de la saison, OL Lyonnes affronte l'Inter Milan au Parc OL. Ce mercredi soir, Jonatan Giraldez a choisi d'aligner son onze-type, même si Wassa Sangaré grille la politesse à Tarciane et Engen.

Dans l'interview qu'elle a accordée à Olympique-et-Lyonnais, Caroline Weir s'est plutôt rangée du côté des joueuses qui aiment enchaîner les matchs. L'Ecossaise n'est pas disponible ce mercredi soir pour affronter l'Inter Milan, mais elle avoue ne pas être la seule à penser ça. Cela tombe bien puisqu'OL Lyonnes enchaîne cette semaine. Après avoir pris le meilleur contre l'OM samedi dernier, les Lyonnaises jouent en Ligue des champions puis affronteront Montpellier samedi dans l'Hérault.

Trois matchs en une semaine et donc la possibilité pour Jonatan Giráldez de faire du turnover, comme il aime. Ayant effectué huit changements en Première Ligue et ayant pu faire tourner rapidement durant la rencontre, le coach espagnol aligne donc une équipe-type sur la scène européenne. Enfin pas totalement puisque Ingrid Engen débute sur le banc, Wendie Renard faisant la paire avec Wassa Sangaré.

La composition d'OL Lyonnes : Grohs - Brand, Sangaré, Renard, Bacha - , Damaris, Yohannes - Paralluelo, Dumornay, Chawinga - Katoto