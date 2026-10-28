Tenu en échec par Chelsea lors du dernier match de Ligue des champions, OL Lyonnes a renoué avec la victoire sur la scène européenne. Sans être brillantes, les Lyonnaises ont dominé une faible équipe de l'Inter Milan (6-0).

Il fallait retrouver le chemin de la victoire et elles l'ont fait. Ce mercredi soir, les joueuses d'OL Lyonnes voulaient reprendre leur marche en avant en Ligue des champions. Tenues en échec par Chelsea il y a un mois, elles restaient invaincues dans la compétition après le succès au Servette, mais l'heure était de ne pas perdre plus de points en route. Quand bien même l'Inter Milan affichait le même bilan après deux journées avec quatre points, sur le papier, la formation lombarde n'avait rien d'un ogre. Et ce n'est pas la stratégie italienne qui allait changer la donne. Cherchant avant tout à défendre, le club milanais n'a pas pesé dans cette rencontre et s'est logiquement incliné.

Dumornay dans le dur, le collectif avec

Pourtant, on ne peut pas dire qu'OL Lyonnes a fait un match de grande qualité. Il n'y avait qu'à voir la gestuelle de Jonatan Giráldez dans sa zone technique pour comprendre que ce n'était pas un grand soir. Pourtant, le coach espagnol avait choisi d'aligner son onze titulaire après avoir fait pas mal tourné contre Marseille quatre jours auparavant. Mais à l'image d'une Melchie Dumornay pas vraiment dans son assiette, les Fenottes n'ont pas été transcendantes dans la tenue du ballon. Toutefois, le parfum européen plait à Marie-Antoinette Katoto et cette dernière s'est encore illustrée en première période. Après avoir parfaitement été mise sur orbite par Jule Brand à la 18e, l'internationale française s'est offerte un doublé en renard des surfaces juste avant la pause (45e, 2-0).

Becho s'offre un triplé en 25 minutes

Un moindre mal pour des Lyonnaises clairement en dedans techniquement ce mercredi soir. Les intentions de la seconde période n'ont pas été bien meilleures même si Dumornay a rapidement pensé marquer le troisième but à la 48e. Mais un hors-jeu de Chawinga au départ de l'action a entraîné l'annulation de ce but par la VAR. Et puis un éclair de génie de Lily Yohannes a mis fin à tout suspense. D'un lob qui devient sa spécialité sur la scène européenne après celui inscrit contre Sankt Pölten un an plus tôt, l'Américaine a porté le score à 3-0.

Giraldez en a donc profité pour faire des changements (Hegerberg, Benyahia, Becho). Seulement une minute après son entrée, Becho a corsé l'addition en reprenant une tentative repoussée de Brand. Il y a bien eu un frisson milanais sur la frappe lourde d'Ivana Andres repoussée par Grohs sur son poteau, mais OL Lyonnes a appliqué le tarif maison en cette saison. Encore bien placée pour suivre une frappe repoussée de Paralluelo, Becho a rentabilisé son temps sur le terrain avec un triplé en fin de match (6-0, 94e). Quand l'Arena s'est offert une remontada à quelques mètres du Parc OL pour la victoire de l'ASVEL, les 8118 spectateurs du Grand Stade n'ont eux pas eu à trembler.