Actualités
Lily Yohannes félicitée par ses coéquipières lors d'OL Lyonnes - Inter Milan
Lily Yohannes félicitée par ses coéquipières lors d’OL Lyonnes – Inter Milan (AFP)

OL Lyonnes - Inter Milan (6-0) : Yohannes avait tout vu

  • par David Hernandez

    • Un peu plus d'un an après un lob déjà spectaculaire contre Sankt Pölten, Lily Yohannes a remis ça contre l'Inter Milan. Un but de 40 mètres qui ne doit rien au hasard d'après la principale intéressée mais aussi Jonatan Giráldez.

    La Ligue des champions tient-elle déjà son but de la saison après seulement trois journées ? Peut-être bien tant Lily Yohannes en a surpris plus d'un mercredi soir à l'heure de jeu. Sur le côté gauche, l'Américaine aurait eu tout le loisir de jouer avec Damaris ou de trouver un relai avec Melchie Dumornay ou Tabitha Chawinga. Mais, c'était sans compter sur l'instinct de la jeune milieu qui a décoché une frappe à 40m qui a fait mouche. Un peu trop avancée, Cecilia Runarsdottir n'a pu que constater les dégâts quand bien même la gardienne de l'Inter Milan a cherché à empêcher ce troisième but d'OL Lyonnes.

    Mais la trajectoire était parfaite et Yohannes pouvait lever les bras au ciel. Elle n'était pas la seule puisque Jonatan Giráldez imitait sa joueuse, la prenant dans ses bras. A-t-il été surpris de ce lob ? Pas vraiment, comme il l'a confié aux médias présents dont Olympique-et-Lyonnais. "Ce n'est pas la première fois qu'elle a fait ça. Je vois ça chaque semaine dans la séance d'entraînement. Pour moi, elle est une joueuse exceptionnelle.Je pense qu'elle est la seule personne qui a vu cette situation. Je suis content avec elle, parce que je pense qu'elle a marqué un but exceptionnel."

    Un précédent contre Sankt Pölten, un an avant

    Proche de remporter le titre de meilleure joueuse de la rencontre, Lily Yohannes a finalement vu Vicki Becho lui griller la politesse avec son triplé. Il lui en fallait plus pour enlever son sourire, elle qui n'en est pas à son coup d'essai. Il y a un an, presque jour pour jour, la quatrième du Ballon d'Or de la meilleure jeune avait également illuminé la soirée au Parc OL face à Sankt Pölten avec un lob. Une marque de fabrique désormais. "J’essaie toujours de scanner le terrain et quand je vois la gardienne loin devant sa ligne, je tente ma chance. J’ai l’habitude d’essayer ce genre de chose à l’entraînement et je suis heureuse d’avoir marqué ce but et d’avoir aidé l’équipe." Un but qui a déjà fait le tour des réseaux sociaux.

    à lire également
    Loïs Openda lors de Fenerbahçe - OL
    Loïs Openda a assisté à OL Lyonnes - Inter Milan (6-0)

    Laisser un commentaire

    Score'n'co - Lyon Capitale
    d'heure en heure
    Loïs Openda lors de Fenerbahçe - OL
    Loïs Openda a assisté à OL Lyonnes - Inter Milan (6-0) 11:00
    Lily Yohannes félicitée par ses coéquipières lors d'OL Lyonnes - Inter Milan
    OL Lyonnes - Inter Milan (6-0) : Yohannes avait tout vu 10:15
    Bilal Daou (à gauche) et Walid Nechab (à droite) avec l'Algérie
    OL Académie : premier entraînement avec les pros pour Walid Nechab 09:30
    Sofia Bekhaled, attaquante d'OL Lyonnes
    Mercato : Sofia Bekhaled (OL Lyonnes) prêtée à l’OGC Nice 08:45
    Mercato : oui, l'OL va bien devoir vendre en janvier 08:00
    Jonatan Giraldez lors de PSG - OL Lyonnes
    OL Lyonnes - Inter Milan (6-0) : Giraldez n'a pas aimé le déchet technique 07:30
    Marie-Antoinette Katoto, buteuse pour OL Lyonnes, contre l'Inter Milan
    Sans être brillant, OL Lyonnes retrouve la victoire contre l'Inter Milan (6-0) 28/10/26
    Wassa Sangaré lors de PSG - OL Lyonnes
    OL Lyonnes - Inter Milan : Sangaré enchaîne 28/10/26
    réseaux sociaux
    X Facebook youtube Twitch instagram bluesky tiktok linkedin
    Derniers commentaires
    d'heure en heure
    Les joueurs de l'OL à l'entraînement
    OL : deux bonnes nouvelles à l'entraînement ce mercredi 28/10/26
    entraînement OL
    OL : un jour de récupération en plus bienvenu avant Angers 28/10/26
    Salma Paralluelo lors de PSG - OL Lyonnes
    OL Lyonnes : le programme TV de la 11e journée dévoilé 28/10/26
    OL : attaque muette, mais défense plus permissive 28/10/26
    OL Lyonnes - Inter Milan : une confrontation inédite 28/10/26
    Logo de la Fédération Française de football
    Les internationales françaises U17 d'OL Lyonnes finissent par une lourde défaite 28/10/26
    Les joueurs de l'OL sur un corner d'Angers
    OL - Angers : pourquoi ce match est déjà un tournant pour les Lyonnais 28/10/26
    Selma Bacha avec les supporters d'OL Lyonnes
    OL Lyonnes - Inter : la barre des 7 000 spectateurs franchie 28/10/26
    La présidente de l'OL Michele Kang au restaurant lyonnais Lugdunum avec Christophe Marguin / @OL
    OL : Michele Kang met à l'honneur les liens entre Lyon et le Japon 28/10/26
    Caroline Weir (OL Lyonnes) face à Chelsea
    OL Lyonnes - Inter Milan : avant-match, horaire, diffusion TV 28/10/26
    + d'infos
    derniers commentaires
    Faire défiler vers le haut