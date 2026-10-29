OL Lyonnes - Inter Milan (6-0) : Yohannes avait tout vu

Un peu plus d'un an après un lob déjà spectaculaire contre Sankt Pölten, Lily Yohannes a remis ça contre l'Inter Milan. Un but de 40 mètres qui ne doit rien au hasard d'après la principale intéressée mais aussi Jonatan Giráldez.

La Ligue des champions tient-elle déjà son but de la saison après seulement trois journées ? Peut-être bien tant Lily Yohannes en a surpris plus d'un mercredi soir à l'heure de jeu. Sur le côté gauche, l'Américaine aurait eu tout le loisir de jouer avec Damaris ou de trouver un relai avec Melchie Dumornay ou Tabitha Chawinga. Mais, c'était sans compter sur l'instinct de la jeune milieu qui a décoché une frappe à 40m qui a fait mouche. Un peu trop avancée, Cecilia Runarsdottir n'a pu que constater les dégâts quand bien même la gardienne de l'Inter Milan a cherché à empêcher ce troisième but d'OL Lyonnes.

Mais la trajectoire était parfaite et Yohannes pouvait lever les bras au ciel. Elle n'était pas la seule puisque Jonatan Giráldez imitait sa joueuse, la prenant dans ses bras. A-t-il été surpris de ce lob ? Pas vraiment, comme il l'a confié aux médias présents dont Olympique-et-Lyonnais. "Ce n'est pas la première fois qu'elle a fait ça. Je vois ça chaque semaine dans la séance d'entraînement. Pour moi, elle est une joueuse exceptionnelle.Je pense qu'elle est la seule personne qui a vu cette situation. Je suis content avec elle, parce que je pense qu'elle a marqué un but exceptionnel."

Un précédent contre Sankt Pölten, un an avant

Proche de remporter le titre de meilleure joueuse de la rencontre, Lily Yohannes a finalement vu Vicki Becho lui griller la politesse avec son triplé. Il lui en fallait plus pour enlever son sourire, elle qui n'en est pas à son coup d'essai. Il y a un an, presque jour pour jour, la quatrième du Ballon d'Or de la meilleure jeune avait également illuminé la soirée au Parc OL face à Sankt Pölten avec un lob. Une marque de fabrique désormais. "J’essaie toujours de scanner le terrain et quand je vois la gardienne loin devant sa ligne, je tente ma chance. J’ai l’habitude d’essayer ce genre de chose à l’entraînement et je suis heureuse d’avoir marqué ce but et d’avoir aidé l’équipe." Un but qui a déjà fait le tour des réseaux sociaux.