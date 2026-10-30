Attentiste lundi soir face au PSG, l'OL aurait pu faire mal au club parisien avec un peu plus de maîtrise dans ses transitions. Ce dimanche (17h15), les hommes de Paulo Fonseca retrouveront la possession. Avec tous les tracas offensifs et de l'entrejeu qu'on connaît.

"En ce moment, ma principale préoccupation est de retrouver des joueurs". Quelques minutes après le coup de sifflet final de PSG - OL (2-0), Paulo Fonseca ne s'attardait presque même pas sur le revers de son équipe. Perdre au Parc des Princes n'a rien de déshonorant, encore plus quand on tient tête au double champion d'Europe pendant plus d'une heure. Néanmoins, ce voyage dans la capitale n'a pas été de tout repos, que ce soit sur le terrain ou sur le banc. En pointant son envie de voir des retours, Fonseca mettait en lumière les nouveaux pépins physiques qui se sont ajoutés lundi dernier.

Après l'attaque, c'est le milieu qui a été touché avec Mads Bidstrup forfait avant même le coup d'envoi, puis Tyler Morton et Corentin Tolisso, l'un sorti pour un problème physique, l'autre pour un coup. Une accumulation qui commence à faire sourire jaune Paulo Fonseca. "On va peut-être mettre un défenseur central comme attaquant. Je vais devoir inventer quelque chose."

Au milieu, peu de joueurs de ballon...

Dans une posture défensive au Parc, l'OL a attendu le PSG pour tenter de le mettre en porte-à-faux sur des transitions rapides. Il a manqué un brin de lucidité technique pour permettre des ressorties propres. Et pourtant, Julien Duranville, Tanner Tessmann ou encore Zachary Athekame ont eu les opportunités pour mettre la formation rhodanienne devant en première période. La stratégie a eu ses limites et à force de reculer et de subir, l'OL a fini par craquer. Ce match de transition, le club lyonnais ne le connaitra pas dimanche en fin d'après-midi à Décines. Face à Angers, l'OL aura le ballon et la possession. Une physionomie que préfère logiquement Paulo Fonseca, mais qui n'a pas toujours été garante d'un succès tranquille ou d'une victoire tout court.

Alors, avec tous les pépins physiques qui touchent le groupe rhodanien, se posent plusieurs questions. Sans possiblement Tyler Morton, quelle rampe de lancement pour distribuer le jeu ? Il n'existe pas un profil similaire à l'Anglais. Avec Mads Bidstrup et Corentin Tolisso en séance collective, les bonnes nouvelles ont été au rendez-vous en ce milieu de semaine. Mais aucun n'a la qualité de passe de Morton. N'en parlons pas concernant Tessmann, qui a le plus le profil de sentinelle. Faudra-t-il se réinventer ? Fonseca l'a avoué à demi-mot lundi et face aux solutions restantes, Khalis Merah et Noah Nartey ont une carte à jouer dans un rôle plus offensif et un profil plus à même de garder le ballon. À condition de ne pas se cacher.

Himbert relancé en Ligue 1 ou encore de l'innovation ?

D'innovation offensive, il en faudra dans cette rencontre dominicale où le ballon sera dans les pieds lyonnais. Sans Loïs Openda et Pavel Šulc, Paulo Fonseca n'a que Rémi Himbert comme vrai numéro 9. Une occasion en or pour le jeune attaquant qui doit montrer mieux que face à Hoffenheim... "On a un poste de numéro 9 décimé parce qu’on n’a pas Sulc, ni Openda. Sauf que l’effectif a été construit de cette manière-là et, normalement, on a Rémi Himbert qui est là pour faire le travail", souligne notre consultant Nicolas Puydebois.

Néanmoins, l'ancien gardien de l'OL ne serait pas contre un peu d'innovation en attaque, qui est devenue, bien malgré lui, une marque de fabrique de Paulo Fonseca depuis son arrivée à Lyon. "Tu peux mettre Boudache d’un côté, Nuamah de l’autre, avec Nakamura peut-être devant. Ou alors Nuamah en numéro 9, avec Boudache qui prend la place de Nuamah et Duranville de l’autre côté."