OL Lyonnes : Katoto redoutable d'efficacité en Ligue des champions

Avec cinq buts inscrits en trois rencontres de Ligue des champions, Marie-Antoinette Katoto réalise un début de campagne européenne particulièrement efficace avec OL Lyonnes. L'attaquante française a encore frappé mercredi soir face à l'Inter Milan, avec un doublé lors de la victoire lyonnaise (6-0).

Marie-Antoinette Katoto a parfaitement lancé OL Lyonnes face à l'Inter Milan mercredi soir. L'internationale française a ouvert le score à la 18e minute, avant de récidiver juste avant la pause (45e). Deux réalisations qui ont permis aux Fenottes de prendre une avance confortable. L'équipe a ensuite poursuivi sa démonstration au Parc OL avec un succès 6-0. Moins en vue dans le jeu, Katoto n'en reste pas moins redoutable, notamment sur la scène européenne. Quand Ada Hegerberg plante en Première Ligue, la numéro 9 s'occupe de la Ligue des champions.

Cinq buts en trois matchs européens

Les chiffres de l'attaquante française témoignent de son efficacité depuis le début de la compétition. Après trois journées, elle totalise cinq réalisations, grâce notamment à son triplé lors de la victoire contre le Servette FC (8-0), le 23 septembre, puis à son doublé face à l’Inter Milan (6-0), ce mercredi soir. Son bilan est également parlant dans le jeu : neuf tirs tentés, dont sept cadrés, pour cinq buts inscrits. Une efficacité qui permet à la Française de se placer provisoirement en tête du classement des buteuses de la Ligue des champions féminine 2026-2027.

Une arme offensive majeure pour OL Lyonnes

L'attaquante confirme ainsi son importance dans le dispositif de Jonatan Giráldez. Sa présence dans la surface adverse, sa capacité à se démarquer et son efficacité face au but offrent une solution de premier plan à l'équipe lyonnaise. Marie-Antoinette Katoto contribue pleinement au bon début de campagne d’OL Lyonnes. Le club pourra compter sur elle pour tenter d'aller chercher un neuvième sacre dans la compétition.