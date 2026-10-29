Corentin Tolisso parmi les joueurs les plus fidèles de l'OL

En disputant son 324e match officiel avec l'Olympique lyonnais face au PSG. Corentin Tolisso a rejoint Marcel Le Borgne à la 13e place des joueurs les plus capés de l'histoire du club depuis 1950. Un cap symbolique pour le capitaine lyonnais, désormais associé à une figure marquante des premières grandes heures de l'OL.

Les jours passent et Corentin Tolisso continue d'écrire son histoire avec l'Olympique lyonnais. Malgré la défaite face au Paris Saint-Germain, le milieu de terrain a franchi un cap individuel au Parc des Princes. En disputant sa 324e rencontre officielle sous le maillot lyonnais, le capitaine a égalé le total de Marcel Le Brogne, joueur emblématique des années 1950 et 1960. Une longévité qui témoigne de son attachement à son club formateur, où il a effectué ses débuts professionnels en 2013.

Marcel Le Borgne, une figure historique de l’OL

Marcel Le Borgne a rejoint Lyon dès la fin des années 1950. Repéré alors qu'il évoluait en Bretagne, le jeune joueur a rapidement intégré les rangs de l'OL. À une époque où le recrutement reposait encore largement sur les observations et les recommandations, son arrivée illustre déjà la volonté du club de dénicher des profils prometteurs. Milieu de terrain à vocation défensive, il s'est progressivement imposé dans l'effectif lyonnais. Entre 1956 et 1969, il a disputé 324 matchs avec l'OL. Il a notamment participé aux grandes réussites du club, remportant la Coupe de France en 1964 puis 1967. Il a également fait partie de l'équipe qui a découvert la scène européenne face à l'Inter Milan en 1958.

Un héritage qui dépasse les statistiques

Après avoir raccroché les crampons, Marcel Le Borgne n'a pas totalement quitté l'environnement lyonnais. Il est revenu au club en 1988 pour prendre les commandes de l'équipe professionnelle pendant quelques mois, alors que l'OL évoluait encore en deuxième division, avant l'arrivée de Raymond Domenech.

En égalant ses 324 rencontres, Corentin Tolisso rejoint donc bien plus qu'un ancien joueur dans les statistiques. Il s'inscrit dans la continuité d'une histoire commencée il y a plusieurs décennies. Formé au club dès le plus jeune âge, il a fait toutes ses classes avant d'intégrer l'équipe professionnelle de l'OL en 2013. Après quatre années pleines de réussites, il s'en va au Bayern Munich où il a notamment gagné la Ligue des champions en 2020.

Durant son passage en Allemagne, il a aussi intégré l'équipe de France et a été champion du monde en 2018, avec quelques minutes disputées lors de la finale. En 2022, il revient à Lyon et continue d'écrire l'histoire. Il n'est pas près de s'arrêter ici, avec de nombreuses échéances à disputer. Il peut désormais viser les joueurs qui le devancent au classement historique de l’OL.