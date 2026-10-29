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Alice Sombath (OL Lyonnes) avec la France (Photo by JEFF PACHOUD / AFP)

Alice Sombath (ex-OL) victime d'une rupture des ligaments croisés

  • par Enzo Catolino

    • Partie à Tottenham cet été après six saisons à OL Lyonnes, Alice Sombath a été victime d'une rupture du ligament croisé antérieur du genou droit. La défenseure française sera absente plusieurs mois. Elle voit sa participation à la Coupe du monde 2027 avec les Bleues fortement compromise.

    Le verdict est tombé pour Alice Sombath et il fait très mal. Sortie sur civière samedi dernier lors de la défaite de Tottenham contre Arsenal (2-1), la défenseure internationale française souffre d'une rupture du ligament croisé antérieur du genou droit. Le club londonien a officialisé la nouvelle ce mardi 27 octobre, confirmant que la joueuse allait devoir passer par une opération avant d'entamer sa rééducation. Cette blessure constitue un coup dur pour l'ancienne joueuse d'OL Lyonnes. Elle venait de découvrir un nouvel environnement après avoir passé six saisons dans son club formateur. À 23 ans, elle va désormais devoir observer plusieurs mois d’absence, sans aucune date de retour annoncée.

    Une longue absence pour l’ancienne Lyonnaise

    Formée à l'Olympique lyonnais, Alice Sombath avait franchi les étapes jusqu'à intégrer durablement le groupe professionnel. Avec les Fenottes, elle a notamment remporté plusieurs titres nationaux et la Ligue des champions en 2022. L’été dernier, elle a choisi de rejoindre Tottenham pour poursuivre sa progression en Angleterre et découvrir le championnat anglais. Aujourd'hui, son aventure londonienne connaît un sérieux coup d'arrêt.

    La Coupe du monde s'éloigne

    Cette blessure intervient à quelques mois d'une échéance majeure pour la défenseure : la Coupe du monde féminine 2027, organisée au Brésil. Le tournoi doit débuter en juin prochain, et une rupture du ligament croisé antérieur nécessite généralement plusieurs mois de récupération. Sa participation reste donc très incertaine. Elle avait notamment participé à l'Euro 2025 avec l'équipe de France. Son expérience internationale pourrait être précieuse pour les Bleues, mais sa priorité sera désormais de retrouver l’intégralité de ses moyens physiques.

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