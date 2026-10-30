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Les dirigeants de l'ES Saint-Priest avec ceux de l'OL /@OL
Les dirigeants de l’ES Saint-Priest avec ceux de l’OL /@OL

OL : le réseau des clubs partenaires reprend ses activités

  • par Enzo Catolino

    • L'académie de l'OL relance son réseau de clubs partenaires pour la saison 2026-2027. Entre renouvellements, nouvelles arrivées et séances délocalisées, le programme a repris en septembre avant le retour des entraînements sur les terrains en octobre.

    Le réseau compte aujourd'hui une trentaine de clubs, principalement implantés dans la région lyonnaise et en Auvergne-Rhône-Alpes. Plusieurs structures ont renouvelé leur engagement auprès de l'Olympique lyonnais, tandis que d'autres rejoignent le dispositif cette saison.

    Des partenaires fidèles et de nouvelles arrivées

    Parmi les clubs qui poursuivent leur collaboration avec l'académie figurent Lyon La Duchère et le FC Villefranche Beaujolais, qui ont renouvelé leur engagement au sein du Réseau Sport Élite. Le Chambéry Savoie Football s'inscrit également dans cette continuité. De leur côté, Domtac et le FC Limonest-Dardilly-Saint-Didier restent membres du Réseau Sport Excellence.

    Le réseau a accueilli aussi de nouveaux partenaires. Le Caluire SC a rejoint le dispositif en tant que club partenaire, tandis que l’Entente Sportive Saint-Priest et l’AS Moulins Football ont intégré le Réseau Sport. Ils rejoignent notamment l’AS Buers Villeurbanne, l’US Meyzieu, l’US Millery Vourles et l’Olympique Villefontaine. D’autres renouvellements avec des partenaires historiques doivent être annoncés prochainement.

    Le retour des séances sur les terrains

    À la mi-septembre, une réunion technique a rassemblé une cinquantaine de participants issus des clubs partenaires. C'est l'occasion de rencontrer les référents de l'académie, d'échanger avec les staffs techniques et de découvrir le programme de la saison 2026-2027, notamment concernant le recrutement des joueurs. En octobre, les séances délocalisées ont repris. Les U10 de l'académie se sont entraînés sur les installations de l'Olympique Villfeontaine, tandis que les U9 ont retrouvé les terrains de l’AS Buers Villeurbanne. Ces rendez-vous permettent de faire vivre les liens entre l’OL et les clubs de son réseau tout au long de la saison.

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