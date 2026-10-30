Mercato : Athekame explique pourquoi il a choisi l'OL et pas l'OM

Prêté par l'AC Milan à l'Olympique lyonnais cette saison, Zachary Athekame aurait également pu rejoindre Marseille lors du dernier mercato estival. Dans une vidéo publiée sur les réseaux sociaux, le latéral droit suisse a expliqué pourquoi il a finalement privilégié l'OL.

Arrivé à Lyon à la mi-août, Zachary Athekame s'est rapidement imposé dans le onze de Paulo Fonseca. Ses performances et son apport offensif lui ont permis de réaliser des débuts remarqués sous le maillot lyonnais. Pourtant, l'OL n'était pas le seul club français intéressé par le profil du défenseur de 21 ans cet été, puisque l'Olympique de Marseille avait également pris contact avec le joueur, comme l'avait avancé Grégory Lorenzi, directeur sportif de l'OM.

"Quand j’ai eu le choix entre les deux, je suis direct allé à l’OL"

Interrogé sur la possibilité de signer à Marseille, Zachary Athekame a confirmé l'existence de discussions avec le club phocéen. "Si j’ai failli signer à Marseille ? C’est vrai que j’étais en contact", a-t-il expliqué dans cette vidéo publiée sur les réseaux sociaux. Le Suisse a ensuite détaillé les raisons de son choix en faveur de l'Olympique lyonnais. "Il y avait des contacts, mais quand j’ai eu le choix entre les deux, je suis direct allé à l’OL. Lyon, c’est trop fort niveau formation, même en général. En vrai, j’ai dit c’est Lyon direct quand j’ai discuté avec mon agent", a-t-il ajouté.

Un choix qui porte déjà ses fruits

Depuis son arrivée, Zachary Athekame a rapidement trouvé sa place dans l'effectif de Paulo Fonseca. Prêté pour une saison par l'AC Milan, sans option d'achat, il apporte notamment des solutions offensives sur son côté droit. De son côté, l'OM n'aurait pas pu concrétiser cette piste durant l'été, en raison de ses contraintes financières et des restrictions qui encadraient son recrutement. L'OL a donc récupéré le joueur, qui entend désormais poursuivre sur sa lancée et confirmer les promesses affichées depuis le début de l'exercice.