Avec seulement deux jours d'entraînement, OL Lyonnes n'a pas connu la meilleure des préparations pour se rendre à Montpellier. Jonatan Giráldez a donc choisi de faire quelques choix pour ce troisième matchs en une semaine.

La séance de ce vendredi a été le seul vrai entraînement pour préparer le déplacement à Montpellier ce samedi (18h). Opposé à l'Inter Milan mercredi soir, OL Lyonnes doit déjà enchaîner avec la Première Ligue. Pas la meilleure des préparations comme nous l'a confié Joé Labiani avec surtout de la vidéo. Néanmoins, les principes de jeu de Jonatan Giráldez étant déjà bien assimilés et la tactique du MHSC n'ayant rien d'une surprise avec un bloc bas, les Fenottes savent ce qu'elles ont à faire pour remporter leur septième match de suite en championnat. Pour ce troisième rendez-vous en sept jours, le coach lyonnais va donc faire tourner et pas seulement dans la composition de départ.

Fathallah dans le groupe

Le groupe qui va prendre la direction de l'Hérault samedi a connu quelques modifications par rapport à celui retenu en Ligue des champions. Si Caroline Weir n'est toujours pas disponible et qu’Elma Juntilla Nelhage n’a pas été retenue malgré sa présence à l’entraînement, Ashley Lawrence retrouve le collectif lyonnais. De son côté, Salma Paralluelo va souffler un peu tandis que Christiane Endler n’ira pas dans le sud de la France, Féérine Belhadj épaulant Mala Grohs.

Groupe Montpellier / OL Lyonnes

Grohs / Belhadj

Renard / Bacha / Sangare / Engen / Fathallah / Lawrence

Shrader / Swierot / Yohannes / Benyahia / Egurrola / Dumornay

Brand / Becho / Katoto / Hegerberg / Chawinga / Joseph