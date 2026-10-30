Actualités
Salma Paralluelo lors d'OL Lyonnes - Chelsea
Salma Paralluelo lors d’OL Lyonnes – Chelsea (Photo by Valerio Pennicino / GETTY IMAGES EUROPE / Getty Images via AFP)

Montpellier - OL Lyonnes : Paralluelo va souffler

  • par David Hernandez
  • 1 Commentaire

    • Avec seulement deux jours d'entraînement, OL Lyonnes n'a pas connu la meilleure des préparations pour se rendre à Montpellier. Jonatan Giráldez a donc choisi de faire quelques choix pour ce troisième matchs en une semaine.

    La séance de ce vendredi a été le seul vrai entraînement pour préparer le déplacement à Montpellier ce samedi (18h). Opposé à l'Inter Milan mercredi soir, OL Lyonnes doit déjà enchaîner avec la Première Ligue. Pas la meilleure des préparations comme nous l'a confié Joé Labiani avec surtout de la vidéo. Néanmoins, les principes de jeu de Jonatan Giráldez étant déjà bien assimilés et la tactique du MHSC n'ayant rien d'une surprise avec un bloc bas, les Fenottes savent ce qu'elles ont à faire pour remporter leur septième match de suite en championnat. Pour ce troisième rendez-vous en sept jours, le coach lyonnais va donc faire tourner et pas seulement dans la composition de départ.

    Fathallah dans le groupe

    Le groupe qui va prendre la direction de l'Hérault samedi a connu quelques modifications par rapport à celui retenu en Ligue des champions. Si Caroline Weir n'est toujours pas disponible et qu’Elma Juntilla Nelhage n’a pas été retenue malgré sa présence à l’entraînement, Ashley Lawrence retrouve le collectif lyonnais. De son côté, Salma Paralluelo va souffler un peu tandis que Christiane Endler n’ira pas dans le sud de la France, Féérine Belhadj épaulant Mala Grohs.

    Groupe Montpellier / OL Lyonnes

    Grohs / Belhadj
    Renard / Bacha / Sangare / Engen / Fathallah / Lawrence
    Shrader / Swierot / Yohannes / Benyahia / Egurrola / Dumornay
    Brand / Becho / Katoto / Hegerberg / Chawinga / Joseph

    à lire également
    Khalis Merah (OL) face à Désiré Doué (PSG)
    Merah avant OL - Angers : "On a des cadres qui savent parler au groupe"
    1 commentaire
    1. JUNi DU 36
      JUNi DU 36 - ven 30 Oct 26 à 19 h 38

      Je vois pas Tarciane non plus dans le groupe, en réserve peut être...

      Signaler

    Laisser un commentaire

    Score'n'co - Lyon Capitale
    d'heure en heure
    Salma Paralluelo lors d'OL Lyonnes - Chelsea
    Montpellier - OL Lyonnes : Paralluelo va souffler 18:35
    Khalis Merah (OL) face à Désiré Doué (PSG)
    Merah avant OL - Angers : "On a des cadres qui savent parler au groupe" 17:20
    Léa Motyka buteuse avec l'équipe de France à l'Euro U17
    Mondial U17 : la France éliminée, Motyka (OL Lyonnes) rate son tir au but 16:30
    Caitlin Foord (Arsenal) face à Ashley Lawrence (OL Lyonnes)
    OL Lyonnes : Nelhage et Lawrence ont fait leur retour à l'entraînement 15:40
    Paulo Fonseca lors d'OL - Lens
    Fonseca avant OL - Angers : "On reste à trois points du leader" 14:50
    Nicolas Tagliafico (OL) face à Loïc Nego (Le Havre)
    OL - Angers : Nicolas Tagliafico va signer son retour dans le groupe 14:00
    Tyler Morton à l'échauffement de l'OL avant Le Havre
    OL : Morton forfait contre Angers et vers une longue absence ? 13:26
    Amine El Ouazzani blessé lors d'Angers - Lorient
    Angers privé d'El Ouazzani contre l'OL ? 13:00
    réseaux sociaux
    X Facebook youtube Twitch instagram bluesky tiktok linkedin
    Derniers commentaires
    d'heure en heure
    Les joueurs de l'OL réunis au restaurant, à l'initative de Moussa Niakhaté
    OL : les joueurs réunis autour d'un repas avant Angers 12:10
    Tyler Morton lors de Real Betis - OL
    À deux jours d'OL - Angers, Tyler Morton toujours absent de l'entraînement 11:45
    Younes Belhanda joue au Qatar depuis 2024
    À 36 ans, Belhanda assure qu'il jouerait "tous les jours à l'OL, l'OM ou Lille" 11:00
    Mercato : Athekame explique pourquoi il a choisi l'OL et pas l'OM 10:15
    Les dirigeants de l'ES Saint-Priest avec ceux de l'OL /@OL
    OL : le réseau des clubs partenaires reprend ses activités 09:30
    Chawinga, Dumornay, Engen et les joueuses d'OL Lyonnes face au Paris FC en D1
    Montpellier - OL Lyonnes : Clémence Gonçalves au sifflet 08:45
    Noah Nartey et Keito Nakamura lors d'Anderlecht - OL
    D'un match de transition à un match de possession, l'OL va devoir trouver des solutions 08:00
    Noah Nartey et Keito Nakamura lors d'Anderlecht - OL
    OL : Nakamura, un retour précieux dans une attaque décimée 07:30
    Malick Fofana lors de Brentford - Sunderland
    Malick Fofana (ex-OL) enfin buteur avec Sunderland 29/10/26
    Marie-Antoinette Katoto, buteuse pour OL Lyonnes, contre l'Inter Milan
    OL Lyonnes : Katoto redoutable d'efficacité en Ligue des champions 29/10/26
    + d'infos
    derniers commentaires
    Faire défiler vers le haut