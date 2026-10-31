OL Lyonnes : le cap des 100 buts en phase de groupes de C1

Grâce à son large succès contre l'Inter Milan (6-0), mercredi soir, OL Lyonnes a dépassé la barre symbolique des 100 buts inscrits en phase de groupes de Ligue des champions. Un nouveau cap pour le club lyonnais sur la scène européenne.

Les joueuses de Jonatan Giráldez ont retrouvé leur efficacité offensive au meilleur moment. Après un match nul contre Chelsea (0-0) lors de la deuxième journée, OL Lyonnes a largement dominé l'Inter Milan (6-0) au Parc OL. Cette victoire permet aux Lyonnaises de compter sept points après trois rencontres dans la compétition, avec deux succès et un match nul.

Une attaque lyonnaise toujours aussi prolifique

Face aux Italiennes, OL Lyonnes n'a pas tardé à prendre les devants. Marie-Antoinette Katoto a ouvert le score dès la 18e minute, avant de doubler la mise juste avant la pause (45e). Après le retour des vestiaires, Lily Yohannes a creusé l'écart (59e), avant que Vicki Becho ne signe un triplé. Le score s'est alourdi à 6-0. Cette nouvelle démonstration offensive a permis aux Fenottes de franchir un cap symbolique dans leur histoire européenne. Déjà réputées pour leur puissance offensive, elles continuent d'alimenter leur compteur en Ligue des champions. C'est une compétition dans laquelle elles figurent régulièrement parmi les équipes les plus performantes.

La dynamique européenne à poursuivre

Avec cette large victoire, OL Lyonnes s'est provisoirement installé en tête de la phase de ligue à l'issue de la troisième journée. Les Lyonnaises devront désormais poursuivre sur cette lancée lors de leurs prochaines échéances européennes. Leur capacité à se montrer efficaces devant le but constitue un atout important dans la course à la qualification directe pour les quarts de finale, réservée aux quatre premières équipes de la phase de ligue.