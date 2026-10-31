OL : la réserve en mode cohésion au laser game

Entre les entraînements, la réserve de l'Olympique lyonnais a profité d'un moment de détente pour resserrer les liens. Les joueurs et le staff se sont retrouvés au Laser Game pour une activité collective organisée sous la forme d'un tournoi.

La cohésion reste l'élément le plus important dans la vie d'un groupe, particulièrement au cours d'une saison où les échéances s'enchaînent. Pour entretenir ce lien, la réserve de l'OL a participé à une activité en dehors du cadre habituel du football. De la même manière que l'équipe première, les jeunes Lyonnais ont pu s'aérer l'esprit au Star Laser Game. L'établissement les a accueillis pour un moment de partage entre joueurs et membres du staff.

Un tournoi pour garder l'esprit de la compétition

Pour l'occasion, quatre groupes ont été constitués afin de s'affronter dans un tournoi. Deux demi-finales étaient au programme, avant une petite finale et une grande finale pour désigner les vainqueurs. C'est une manière de garder de la compétition dans un contexte différent des rencontres officielles. Néanmoins, l'objectif était avant tout de permettre aux différents membres du vestiaire de partager un moment ensemble.

Corriger le tir sur le terrain : prochain objectif

Sportivement, tout n'est pas encore parfait pour les hommes de Gueïda Fofana. Après un début de saison marqué par plusieurs résultats encourageants, ils ont connu un premier coup d'arrêt face à la réserve de Dijon (1-2), le 17 octobre dernier. Cette affiche a notamment mis en évidence un manque d'efficacité dans les derniers mètres, malgré des situations pour revenir dans la partie. Dans un championnat de National 2 toujours plus exigeant, la réserve doit poursuivre son apprentissage et gagner en régularité. La cohésion du groupe constitue un élément important pour avancer ensemble, notamment dans les périodes plus compliquées.