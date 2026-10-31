Actualités
La réserve de l'OL au laser game / @Starlasergame
La réserve de l’OL au laser game / @Starlasergame

OL : la réserve en mode cohésion au laser game

  • par Enzo Catolino

    • Entre les entraînements, la réserve de l'Olympique lyonnais a profité d'un moment de détente pour resserrer les liens. Les joueurs et le staff se sont retrouvés au Laser Game pour une activité collective organisée sous la forme d'un tournoi.

    La cohésion reste l'élément le plus important dans la vie d'un groupe, particulièrement au cours d'une saison où les échéances s'enchaînent. Pour entretenir ce lien, la réserve de l'OL a participé à une activité en dehors du cadre habituel du football. De la même manière que l'équipe première, les jeunes Lyonnais ont pu s'aérer l'esprit au Star Laser Game. L'établissement les a accueillis pour un moment de partage entre joueurs et membres du staff.

    Un tournoi pour garder l'esprit de la compétition

    Pour l'occasion, quatre groupes ont été constitués afin de s'affronter dans un tournoi. Deux demi-finales étaient au programme, avant une petite finale et une grande finale pour désigner les vainqueurs. C'est une manière de garder de la compétition dans un contexte différent des rencontres officielles. Néanmoins, l'objectif était avant tout de permettre aux différents membres du vestiaire de partager un moment ensemble.

    Corriger le tir sur le terrain : prochain objectif

    Sportivement, tout n'est pas encore parfait pour les hommes de Gueïda Fofana. Après un début de saison marqué par plusieurs résultats encourageants, ils ont connu un premier coup d'arrêt face à la réserve de Dijon (1-2), le 17 octobre dernier. Cette affiche a notamment mis en évidence un manque d'efficacité dans les derniers mètres, malgré des situations pour revenir dans la partie. Dans un championnat de National 2 toujours plus exigeant, la réserve doit poursuivre son apprentissage et gagner en régularité. La cohésion du groupe constitue un élément important pour avancer ensemble, notamment dans les périodes plus compliquées.

    à lire également
    OL Académie : le programme du week-end

    Laisser un commentaire

    Score'n'co - Lyon Capitale
    d'heure en heure
    Liana Joseph à l'entraînement de l'OL
    Hegerberg et Joseph titulaires... Suivez Montpellier - OL Lyonnes en direct 17:10
    La réserve de l'OL au laser game / @Starlasergame
    OL : la réserve en mode cohésion au laser game 16:50
    Abner, Noah Nartey et Zachary Athekame après OL - Crystal Palace
    OL - Angers : un retour à la maison salvateur pour les Lyonnais ? 16:00
    Lily Yohannes félicitée par ses coéquipières lors d'OL Lyonnes - Inter Milan
    OL Lyonnes : le cap des 100 buts en phase de groupes de C1 15:10
    Micro DAZN sur les pelouses de Ligue 1
    Ligue 1 : l'appel d'offres des droits TV sera lancé le 3 novembre 14:20
    Les joueurs de l'OL sur un corner d'Angers
    OL - Angers : les Angévins plus à l'aise à l'extérieur ? 13:30
    Les joueuses d'OL Lyonnes autour de Brand et Shrader en Ligue des champions
    OL Lyonnes : la mue réussie de Jule Brand 12:40
    Stéphane Gilli, entraîneur d'Angers
    Stéphane Gilli (Angers) "sait à quoi s'attendre" face à l'OL 11:50
    réseaux sociaux
    X Facebook youtube Twitch instagram bluesky tiktok linkedin
    Derniers commentaires
    d'heure en heure
    OL Académie : le programme du week-end 11:00
    Les joueuses d'OL Lyonnes et de Montpellier avant le match
    Montpellier - OL Lyonnes : avant-match, horaire, diffusion TV 10:10
    Paulo Fonseca en conférence de presse avant Fenerbahçe - OL
    OL - Mercato : Paulo Fonseca serait dans le viseur du Sporting Portugal 09:25
    Khalis Merah lors de Young Boys - OL
    OL : Khalis Merah, faux neuf, vraie solution ? 08:45
    Khalis Merah lors d'OL - PAOK
    OL : Khalis Merah apprécie sa "liberté" dans son nouveau poste 08:00
    Les joueuses d'OL Lyonnes à l'échauffement
    Montpellier - OL Lyonnes : le leader veut poursuivre sa série 07:30
    Salma Paralluelo lors d'OL Lyonnes - Chelsea
    Montpellier - OL Lyonnes : Paralluelo va souffler 30/10/26
    Khalis Merah (OL) face à Désiré Doué (PSG)
    Merah avant OL - Angers : "On a des cadres qui savent parler au groupe" 30/10/26
    Léa Motyka buteuse avec l'équipe de France à l'Euro U17
    Mondial U17 : la France éliminée, Motyka (OL Lyonnes) rate son tir au but 30/10/26
    Caitlin Foord (Arsenal) face à Ashley Lawrence (OL Lyonnes)
    OL Lyonnes : Nelhage et Lawrence ont fait leur retour à l'entraînement 30/10/26
    + d'infos
    derniers commentaires
    Faire défiler vers le haut