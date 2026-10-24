OL Académie : Bojan Zekovic retrouve ses proches au SC Cholet

Le jeune attaquant de l'Olympique lyonnais a profité d'un passage dans son ancien club pour retrouver ses proches. Avec son frère, il a participé à une séance aux côtés de Bogdan, son autre frère, membre du staff choletais, dans le cadre de la préparation à la Coupe Gambardella.

Il y avait des retrouvailles au SC Cholet. Le club de Maine-et-Loire a partagé des images de la venue de Bojan Zekovic sur ses installations. Lui et son frère ont pris part à une séance avec les Rouge et Noir, en compagnie de Bogdan, autre membre de la fratrie, qui participe à l'encadrement de l'équipe. Bojan Zekovic évolue à l’Olympique lyonnais, où il poursuit sa progression au sein de l’académie. L’attaquant a notamment été appelé en équipe de France U17 en septembre dernier, aux côtés d’Ethan Leveneur.

Le SO Cholet prépare la Gambardella

Cette séance s'inscrivait dans la préparation du prochain rendez-vous des jeunes Choletais. Les U18 du SO Cholet doivent affronter le groupement Andrezé-Jub-Jallais, samedi 24 octobre, au troisième tour de la Coupe Gambardella. Une rencontre importante pour poursuivre leur parcours dans cette compétition réservée aux jeunes catégories. Le club choletais a partagé ces retrouvailles sur ses réseaux sociaux, avec un message chaleureux à l'intention de la visite du jeune Lyonnais.