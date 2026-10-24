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Jule Brand lors de PSG - OL Lyonnes
Jule Brand lors de PSG – OL Lyonnes (Photo by FRANCK FIFE / AFP)

Première Ligue : Brand (OL Lyonnes) va-t-elle continuer sa moisson de passes contre l'OM ?

  • par David Hernandez
  • 1 Commentaire

    • Dans un nouveau rôle depuis le début de la saison, Jule Brand se retrouve un peu plus loin de la zone de vérité. Cela n'empêche pas l'Allemande d'être décisive. À l'occasion de PSG - OL Lyonnes, elle a déjà livré sa septième passe décisive de la saison.

    Elle est infatigable. Mais il ne faudrait pas non plus trop tirer sur la corde. Depuis le début de la saison, Jule Brand s'est imposée comme un rouage essentiel du système de Jonatan Giraldez. Une continuité par rapport à la fin de l'exercice dernier, sauf que cette fois, cela se passe dans un rôle nouveau : celui de piston. À droite comme à gauche, l'Allemande est au four et au moulin à OL Lyonnes. Elle avale les kilomètres et ce pourrait bien être la saison de l'explosion pour Brand. Si sa position plus reculée l'empêche d'être vraiment dans la surface pour gonfler la ligne statistique des buts, la joueuse de 24 ans n'en oublie pas d'être décisive.

    Déjà quatre passes d'avance sur sa dauphine

    Son triplé de passes contre Fleury en ouverture de saison avait montré la voie et elle continue ainsi. Samedi dernier, face au PSG (0-4), elle a de nouveau servi sur un plateau Marie-Antoinette Katoto. Un centre parfaitement travaillé pour son attaquante et donc une septième passe dans cette Première Ligue qu'elle domine de la tête et des épaules au classement des meilleures passeuses.

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    1 commentaire
    1. isabielle
      isabielle - sam 24 Oct 26 à 15 h 41

      Bien sûr qu'elle va continuer... en tout cas nous le souhaitons tous, c'est tellement beau à voir 🤩
      Ok avec régulièrement 3 ou 4 attaquantes en position de réception c'est plus efficace et ça augmente les chance de marquer... 😜

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