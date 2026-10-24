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Vicki Becho lors d'OL Lyonnes - OM
Vicki Becho lors d’OL Lyonnes – OM (Photo by Cyril Lestage / DPPI via AFP)

OL Lyonnes a pris les "mesures nécessaires" pour l'accueil des supporters contre Marseille

  • par Enzo Catolino

    • En ce jour de match mais aussi de manifestations un peu partout en France, OL Lyonnes indique avoir pris des mesures de sécurité nécessaires pour assurer l'accueil du public au Parc OL.

    La réception de Marseille se prépare aussi en dehors du terrain. Ce samedi 24 octobre à 21h, OL Lyonnes retrouvera son public pour un nouveau rendez-vous de championnat. Le club assure avoir déployé les mesures nécessaires afin de garantir aux supporters un accueil dans les meilleures conditions. Plus de cinq mille personnes se rendront au stade pour cette rencontre.

    Dans sa communication, OL Lyonnes indique que les mesures nécessaires ont été prises pour accueillir le public dans les meilleures conditions en ce jour de possibles manifestations et troubles. Côté transports, des dessertes supplémentaires et des horaires adaptés sont annoncés avec les navettes. Cela devrait faciliter le déplacement des supporters. Les spectateurs sont également invités à consulter les informations pratiques publiées par le club avant de rejoindre le stade.

    Une Roller Party de nouveau organisée

    La rencontre sera accompagnée d'animations autour du Parc OL. Une nouvelle édition de la Roller Party est prévue aux alentours de 18h30 pour les détenteurs d'un billet de match. Elle permettra de profiter de l'avant-match avant le coup d'envoi fixé à 21h. Sur le terrain, les Lyonnaises tenteront de poursuivre leur sans-faute face à des Marseillaises en quête d'un grand succès référence cette saison.

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