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Abner (OL) face à Senny Mayulu (PSG)
Abner (OL) face à Senny Mayulu (PSG) (Photo by FRANCK FIFE / AFP)

PSG - OL : le report offre un jour de préparation supplémentaire

  • par Enzo Catolino

    • Initialement programmé dimanche soir, le choc entre le Paris Saint-Germain et l'Olympique lyonnais se jouera finalement ce lundi 26 octobre à 20 h 30. Ce décalage permet aux hommes de Paulo Fonseca de bénéficier d'un jour supplémentaire pour récupérer et préparer ce choc de Ligue 1.

    L'OL dispose désormais d'un peu plus de temps avant son déplacement au Parc des Princes. Après la défaite concédée jeudi soir à Hoffenheim (3-0) en Ligue Europa, les Lyonnais devaient initialement retrouver le championnat dès dimanche. Le report de la rencontre face au PSG leur offre finalement une journée supplémentaire. Cela leur permet de se remettre de leur sortie européenne et préparer le gros choc de cette huitième journée de Ligue 1.

    Un délai de récupération plus important pour l’OL

    Ce décalage au lundi modifie le calendrier de Paulo Fonseca et de son groupe. Entre le match disputé en Allemagne jeudi et celui du PSG lundi, les Lyonnais disposent désormais de quatre jours entre les deux rencontres. Ce délai supplémentaire va permettre au staff de mieux gérer la récupération des joueurs et d’affiner la préparation tactique. De plus, les Lyonnais sont rentrés seulement vendredi à Lyon et ont dormi en Allemagne. Ce report de 24h leur permet de ne pas perdre un jour comme cela était initialement prévu.

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