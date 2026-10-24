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Un micro Canal Plus en Ligue 1
Un micro Canal Plus en Ligue 1 (Photo by JEAN-SEBASTIEN EVRARD / AFP)

Droit TV : Canal+ n'exclut pas de candidater à la Ligue 1

  • par Enzo Catolino
  • 3 Commentaires

    • En conflit avec la LFP depuis plusieurs années, Canal+ n'exclut pas de participer au prochain appel d'offres des droits TV de la Ligue 1, pour la période 2027-2032. Le groupe audiovisuel pose toutefois une condition : l'opération doit être rentable.

    La hache de guerre est-elle en passe d'être enterrée entre Canal+ et la Ligue de football professionnel ? Ancien diffuseur historique du championnat de France, le groupe n'exclut pas de candidater pour retransmettre la Ligue 1 lors de la période 2027-2032. La LFP doit lancer son appel d'offres le 3 novembre prochain. Mais pour Maxime Saada, un éventuel retour dépendra avant tout des conditions financières.

    "Je pense que nous verrons le moment venu, nous évaluerons la situation. Mais ce que je peux vous dire, c’est que nous ne mettrons pas d’argent si nous pensons que nous ne pourrons pas le récupérer. Ça ne peut pas être une dépense sans profits", a déclaré, dans des propos rapportés par l'AFP, le président du directoire de Canal+, lors d’une conférence en ligne consacrée aux résultats financiers du groupe. "Si nous faisons quelque chose dans ce domaine, cela doit être rentable", a poursuit Maxime Saada. Il a également rappelé que Canal+ n’avait pas nécessairement besoin de ces droits : "Nous sommes dans une position où nous n’avons pas vraiment besoin de ces droits, donc nous les considérerons comme une opportunité, puis nous examinerons les conditions et la situation du marché."

    Un conflit qui dure depuis des années

    Les relations entre Canal+ et la LFP se sont dégradées en 2021, après l'attribution d'une grande partie des matchs à Amazon Prime Video. Le groupe s'était senti lésé et avait ensuite renoncé à participer aux enchères pour les droits du championnat, privilégiant notamment la Ligue des champions. En juin 2025, Canal+ avait également renoncé à distribuer la chaîne créée par la LFP pour diffuser la Ligue 1. La Ligue avait alors lancé sa propre plateforme, Ligue 1+.

    Les revenus audiovisuels du football français ont fortement diminué depuis la fin de l'ère Canal+, lorsque les droits rapportaient près de 600 millions d'euros. L'appel d'offres du 3 novembre pourrait ouvrir une nouvelle étape, à condition que les propositions correspondent aux exigences économiques du groupe.

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    3 commentaires
    1. Dede Passion 69
      Dede Passion 69 - sam 24 Oct 26 à 12 h 06

      Tant mieux !
      J'aime tellement Bolloré et Saada, que je suis encore abonné ! 😜😇
      Faut-y être onc...

      Signaler
      1. Juni38
        Juni38 - sam 24 Oct 26 à 12 h 27

        les grands copains d'Hanouna !

        Signaler
    2. Juni38
      Juni38 - sam 24 Oct 26 à 12 h 14

      Juni du 36 ne va pas être content !

      Signaler

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