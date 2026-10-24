OL Lyonnes - Marseille : avant-match, horaire, diffusion TV

Après sa large victoire contre le PSG (4-0), OL Lyonnes retrouve le Parc OL ce samedi pour la réception de l'Olympique de Marseille, lors de la sixième journée de Première Ligue. Voici toutes les informations pratiques avant cette rencontre.

Avant-match

OL Lyonnes aborde cette affiche avec confiance après avoir remporté ses cinq premières journées de championnat. Les joueuses de Jonatan Giráldez ont notamment frappé très fort le week-end dernier. Elles se sont imposées 4-0 sur la pelouse du Paris Saint-Germain. Avec 31 buts et seulement trois encaissés, les Lyonnais occupent la tête du classement et voudront poursuivre leur série face aux Marseillaises.

De son côté, les Marseillaises réalisent un début de saison plus convaincant que lors du précédent exercice. Les Phocéennes sont invaincues après cinq journées, avec deux victoires et trois matchs nuls. Elles occupent la quatrième place et tenteront de mettre en difficulté le leader incontesté du championnat. Les Lyonnaises devront néanmoins garder un œil sur le calendrier, puisqu'elles retrouveront l'Inter Milan en Ligue des champions mercredi prochain.

À quelle heure se joue OL Lyonnes - Marseille ?

Le coup d'envoi de cette rencontre de la sixième journée de Première Ligue sera donné ce samedi 24 octobre, à 21 h 00. Le match se disputera au grand stade de Décines. L'arbitre centrale sera Audrey Gerbel, assistée de Siham Boudina et Mélissa Rossignol. Mathilde Demoncay officiera comme quatrième arbitre. Mehdi Mokhtari et Charlène Laur seront chargés de l'assistance vidéo.

Sur quelle chaîne voir OL Lyonnes - Marseille ?

La rencontre entre OL Lyonnes et l'Olympique de Marseille sera diffusée en direct sur Canal+Foot, à partir de 21 h 00. Elle sera également accessible sur la plateforme gratuite du diffuseur : Sport+.