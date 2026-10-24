OL : trois semaines d'arrêt pour Kango en cas de commotion ?

Sorti sur blessure et surtout sur civière lors d'Hoffenheim - OL jeudi, Steeve Kango a reçu des nouvelles rassurantes en Allemagne. Néanmoins, le jeune latéral va passer des examens complémentaires ce samedi pour connaître la gravité de son choc. En cas de commotion, il pourrait manquer trois semaines de compétition.

C'est une image que personne n'aime voir. D'ailleurs, au rugby, cela est passible d'une exclusion. Pourtant, jeudi soir, Lamperlé s'en est sorti sans le moindre carton, à la grande colère des Lyonnais. Il faut dire que son acte d'anti-jeu sur un duel aérien a eu pour conséquence de voir Steeve Kango retomber très lourdement sur la pelouse d'Hoffenheim (3-0). S'il n'a pas perdu connaissance, le latéral de l'OL a malgré tout dû laisser ses coéquipiers dès la demi-heure de jeu, sorti sur civière avec une minerve autour du cou. Transporté directement à l'hôpital pour passer des radios, il a vite été rassuré et a pu rejoindre la délégation lyonnaise à son hôtel dans la nuit.

Un protocole strict dans ce genre de cas

Revenu vendredi à Décines avec le reste du groupe, Steeve Kango n'a logiquement pas participé au décrassage et va désormais passer des examens complémentaires, comme avancé par L'Equipe. Le natif de Vaulx-en-Velin va rencontrer un spécialiste ce samedi pour connaître la vraie gravité de ce choc à la tête. Et ainsi savoir s'il a été victime d'une commotion ou non. Si la réponse est positive, cela entraînera une absence de trois semaines, comme le veut le protocole.