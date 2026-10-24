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Abner (OL) face à Senny Mayulu (PSG)
Abner (OL) face à Senny Mayulu (PSG) (Photo by FRANCK FIFE / AFP)

OL : comment venir à bout du PSG ?

  • par Enzo Catolino
  • 1 Commentaire

    • À deux jours du déplacement au Parc des Princes, notre chroniqueur Quentin Vieira et notre consultant Nicolas Puydebois ont donné leurs clés dans "Tant qu'il y aura des Gones" pour battre le Paris Saint-Germain. Plusieurs éléments seront essentiels pour espérer faire tomber le club parisien.

    Après son match de Ligue Europa contre Hoffenheim, l'équipe de Paulo Fonseca devra rapidement se remobiliser pour affronter un adversaire d'un tout autre calibre : le PSG. Pour les intervenants de l'émission, les Lyonnais devront notamment jouer sans retenue et ne pas se contenter de défendre.

    De l’intensité et de l’agressivité face au PSG

    Pour Quentin Vieira, l'OL devra d'abord livrer une prestation complète : "Faire un match plein avec beaucoup d’envie, beaucoup d’agressivité aussi." Il estime également que les Lyonnais devront se montrer réalistes sur les occasions qu'ils obtiendront. Nicolas Puydebois insiste, lui, sur la dimension technique et physique de la rencontre. "Il faut une vraie maîtrise technique et mettre beaucoup d’intensité", estime-t-il. Face au pressing et au contre-pressing parisiens, les Lyonnais devront être précis dans leurs sorties de balle et répondre présents dans les duels.

    Être efficace dans les deux surfaces

    La solidité défensive sera indispensable, mais elle ne suffira pas. Pour Nicolas Puydebois, l'OL devra aussi parvenir à conserver le ballon et à jouer dans le camp parisien. "Bien défendre ne suffira pas", rappelle-t-il, soulignant l'importance de la bataille du milieu de terrain.

    L'efficacité sera tout aussi déterminante. "Le football, c'est être efficace dans les deux surfaces et là, il va falloir être chirurgical", prévient notre consultant, qui s'attend à ce que Paris laisse peu d'occasions. De son côté, Quentin Vieira appelle les joueurs lyonnais à jouer pleinement leur chance et à se faire plaisir, en insistant notamment sur la préparation des coups de pied arrêtés. Pour espérer ramener un résultat du Parc des Princes, l’OL devra donc combiner rigueur défensive, maîtrise technique et réalisme offensif.

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    1 commentaire
    1. Juni38
      Juni38 - sam 24 Oct 26 à 9 h 46

      Envie , maitrise technique , agressivité , intensité ...

      Tout ce qu'on n'a pas montré sur quasiment tous les matchs cette saison .

      Si l'on gagne à paris alors on pourra dire que l'équipe choisit ses matchs !

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