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Les supporters de l'OL à Auxerre
Les supporters de l’OL à Auxerre (Photo by ARNAUD FINISTRE / AFP)

PSG - OL : un arrêté ministériel interdit aussi les supporters lyonnais au Parc des Princes

  • par David Hernandez

    • Une semaine après un arrêté préfectoral, le ministère de l'Intérieur a également interdit la venue des supporters de l'OL au Parc des Princes. Une décision qui s'inscrit dans un climat national encore un peu plus tendu.

    C'est dans un contexte particulièrement tendu que va se jouer le choc entre le PSG et l'OL, dimanche au Parc des Princes. Après un week-end de manifestations mais surtout de caillassage, la France est proche du chaos et des couvre-feux ont été instaurés dans plusieurs villes françaises. Ce mardi s'est d'ailleurs posée la question de la tenue ou non du match de la Ligue des champions du PSG contre le FC Barcelone au Parc des Princes. Le match européen se tiendra bien et ce devrait aussi être le cas pour le choc de la Ligue 1, à moins que la situation ne s'envenime encore plus dans l'Hexagone.

    Entre passifs entre les deux clans et climat actuel en France...

    Quoi qu'il en soit, il n'y aura pas de supporters lyonnais au Parc dimanche à 20h45. Un arrêté préfectoral avait déjà interdit cette venue le 14 octobre dernier, mais le ministère de l'Intérieur aurait pu aller à l'encontre de cette décision. Ce n'est clairement pas le cas et le climat actuel national n'a rien arrangé. "Le dimanche 25 octobre 2026 de à 00h00 à 23h59, il est interdit à toute personne se prévalant de la qualité de supporter de l'équipe de l'Olympique lyonnais ou se comportant comme tel, d'accéder au stade du Parc des Princes et de circuler ou stationner sur la voie publique des communes de la région Île-de-France." Cette décision s'explique avant tout par le passif plus ou moins récent qu'il peut exister entre les deux supporters des deux camps.

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