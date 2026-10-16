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Supporters OL à Décines
Supporters OL à Décines (Photo by JEAN-PHILIPPE KSIAZEK / AFP)

PSG - OL : sans surprise, les supporters lyonnais interdits au Parc des Princes

  • par David Hernandez

    • Dans dix jours, l'OL se rend au Parc des Princes pour affronter le PSG. Un choc de Ligue 1 qui se jouera sans supporters lyonnais, interdits de déplacement. Tout sauf une surprise.

    Avec deux matchs à domicile en quatre jours, le public lyonnais est servi. Pour les joueurs de l'OL, cela représente également de la fatigue en moins vu le court délai entre les rencontres de Crystal Palace et Nice, ce dimanche. Il faut en profiter puisque la semaine qui arrive, deux déplacements seront au programme des coéquipiers de Corentin Tolisso : Hoffenheim le 22 en Ligue Europa puis le choc contre le PSG trois jours plus tard. Si, en Allemagne, le parcage visiteurs devrait être occupé comme ce fut le cas lors des deux premiers déplacements dans la région de Stuttgart, il sera vide au Parc des Princes. Ou du moins occupé par des supporters qui ne viendront pas de Lyon. En effet, et sans réelle surprise, le déplacement des supporters lyonnais n'est pas autorisé le dimanche 25 octobre.

    Personne n'a oublié les affrontements avant la finale de Coupe de France 2024

    Un arrêté de la préfecture, signé le 14 octobre, prévoit des restrictions à l’occasion de cette rencontre de la huitième journée de Ligue 1. La mesure concerne toute personne se présentant comme supporter de l’OL ou se comportant comme tel. Elle interdit l’accès au stade, mais aussi la circulation et le stationnement sur la voie publique dans un périmètre défini autour de l’enceinte, à Paris et Boulogne-Billancourt. Elle s’appliquera de 14h à 23h59 le jour du match. Cette décision s'inscrit dans un contexte tendu entre les supporters du PSG et de l'OL, avec notamment en point d'orgue les incidents qui ont émaillé l'avant-match de la finale de la Coupe de France 2024 à Lille.

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