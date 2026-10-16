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Ali Abdi, latéral de Nice
Ali Abdi, latéral de Nice (LOU BENOIST/AFP)

OL - Nice : Abdi incertain, Sanson toujours en reprise

  • par Enzo Catolino

    • À deux jours du déplacement de l'OGC Nice sur la pelouse de l'OL, dimanche à 20 h 45, Olivier Pantaloni a fait le point sur l'état physique de son effectif. Plusieurs joueurs sont encore à surveiller avant cette rencontre en Ligue 1.

    Ali Abdi, déjà absent lors de la dernière rencontre de l'OGC Nice, n'est pas encore certain de faire le déplacement à Décines dimanche, comme l'a laissé entendre Olivier Pantaloni ce vendredi en conférence de presse. "Il a de nouveau une gêne au quadriceps et ne s'est pas entrainé ce jour", a déclaré le coach dans des propos rapportés par ICI Azur. Le staff niçois espère toutefois pouvoir compter sur lui pour le déplacement à Lyon. Nathan Ngoumou est également concerné par une gêne à l'adducteur mais "a participé à l'entraînement". Ils ne sont pas sûrs de faire partie de l'équipe qui voyagera à Décines pour affronter un OL qui a renoué avec la victoire face à Crystal Palace.

    Nice reste sur deux victoires de suite

    Blessé depuis le début de la saison, Morgan Sanson poursuit sa reprise et ne fera pas le déplacement avec son équipe. L'ancien Marseillais a retrouvé l'entraînement collectif, mais il manque encore de rythme pour retrouver la compétition. Enfin, Djibril Coulibaly a été rassuré après avoir souffert de maux de tête lors du match contre Strasbourg. Du côté des titulaires habituels, tout le monde devrait répondre à l'appel pour affronter l'OL dans son stade. Après un début de saison compliqué, l'OGC Nice vient d'enchaîner deux victoires à domicile face à Lille et Strasbourg, les deux fois sur le score de 2-1.

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