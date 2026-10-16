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OL Académie : le programme du week-end

  • par Enzo Catolino

    • Après un week-end marqué par plusieurs rencontres de championnat, les équipes de l'académie enchaînent les matchs ce samedi 17 et dimanche 18 octobre. La réserve masculine ouvrira le bal à domicile, avant les rendez-vous des U17 et des U19.

    Les jeunes Lyonnais retrouvent les terrains avec plusieurs objectifs en tête. Alors que la réserve reprend son parcours en championnat, les U17 et U19 tenteront de renouer avec la victoire après avoir concédé le nul lors de leur match du week-end dernier. Trois rencontres sont au programme pour les formations masculines de l’académie.

    La réserve reçoit Dijon II en championnat

    Après une semaine de pause, due à la Coupe de France, la réserve sera la première à entrer en lice. Les joueurs de Gueïda Fofana accueilleront la réserve du Dijon FCO ce samedi 17 octobre à 18 h 00 au stade Gérard Houllier de Décines, pour la cinquième journée de National 2. Les Lyonnais restent sur une victoire à Jura Dolois (1-0) et tenteront de continuer leur série d'invincibilité en championnat.

    Les U17 en déplacement à Nancy

    Les U17 se déplaceront sur la pelouse de l'AS Nancy Lorraine ce dimanche 18 octobre. Le coup d’envoi de cette huitième journée du championnat national sera donné à 11 h 00, au Parc des Sports Michel Platini. Les joueurs de Florent Balmont restent sur un nul spectaculaire face à Sochaux (3-3). Après avoir partagé les points lors du dernier match, ils tenteront, cette fois-ci, de retrouver le chemin de la victoire à l'extérieur.

    Les U19 accueillent Pontarlier

    Enfin, les U19 de Karim Bounouara retrouveront leur terrain ce dimanche à 15 h 00. Les Lyonnais recevront le CA Pontarlier à l'académie de Meyzieu pour la huitième journée du championnat national. De la même manière que les U17, ils restent sur un match nul spectaculaire face à Troyes (3-3), leader invaincu. Malgré une avance de deux buts à la pause, ils n’ont pas réussi à conserver leur avantage. La réception de Pontarlier, actuellement en difficulté dans la poule, représente donc une occasion de repartir de l’avant.

    Les jeunes d’OL Lyonnes au repos

    Du côté d’OL Lyonnes, les deux équipes de l’Académie ne seront pas sur les terrains ce week-end. Les U19 féminines, entraînées par Mathis Duranty-Soubiran, ont largement dominé Dijon (6-0) dimanche dernier. Une sixième victoire consécutive qui leur permet de conserver la tête de leur championnat, avec cinq points d’avance sur leur premier poursuivant. Elles retrouveront la compétition le 8 novembre, sur la pelouse de Fleury. La réserve féminine, engagée en D3, sera également au repos. Après sa victoire contre Marseille (5-1) le 4 octobre, elle reprendra le championnat le dimanche 25 octobre avec un déplacement à Bordeaux.

    Le programme de l'Académie ce week-end

    OL 2 - Dijon II, samedi 17 octobre à 18 h 00 (National 3)

    AS Nancy Lorraine U17 - OL U17, dimanche 18 octobre à 11 h 00

    OL U19 - CA Pontarlier U19, dimanche 18 octobre à 15 h 00

    Pas de match pour les U19 féminines et la réserve d’OL Lyonnes

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