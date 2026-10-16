Actualités
Ingrid Engen félicite Melchie Dumornay, auteure d'un doublé lors d'Arsenal - OL
Ingrid Engen félicite Melchie Dumornay, auteure d’un doublé lors d’Arsenal – OL (Photo by Ben STANSALL / AFP)

PSG - OL Lyonnes : Damaris, Engen et Dumornay de retour

  • par David Hernandez
  • 1 Commentaire

    • Ce samedi, OL Lyonnes retrouve la compétition avec un déplacement au Parc des Princes pour affronter le PSG. Privé de Caroline Weir, Jonatan Giráldez peut malgré tout compter sur un groupe au complet.

    Elles étaient 23 joueuses de champ et quatre gardiennes à l'entraînement ce vendredi en fin de matinée au GOLTC. Avec seulement vingt noms à coucher sur la feuille de match, Jonatan Giráldez allait donc devoir faire des choix. Pour ce retour de trêve internationale, l'entraîneur espagnol n'avait pas à se plaindre. Hormis une gêne musculaire de Caroline Weir, le groupe lyonnais était au complet pour affronter le PSG samedi soir au Parc des Princes (21h).

    Tarciane préservée après son retour tardif

    Pour ce choc de la Première Ligue entre deux équipes affichant douze points sur douze, Giraldez a rappelé Damaris Egurrola, Ingrid Engen et Melchie Dumornay, qui avaient été laissées au repos face à Toulouse il y a deux semaines. Ces trois retours s'accompagnent logiquement de deux sorties en plus de l'absence de Weir. Rejoignant la capitale samedi matin en train, le groupe d'OL Lyonnes ne comptera pas dans ses rangs Elma Nelhage, qui a dû faire l'impasse sur le rassemblement suédois durant la trêve mais qui était présente à l’entraînement. Rentrée tardivement du Brésil, Tarciane est laissée au repos.

    Le groupe : Endler / Grohs
    Renard / Lawrence / Bacha / Sangare / Engen
    Shrader / Swierot / Yohannes / Benyahia / Egurrola / Dumornay
    Brand / Paralluelo / Becho / Katoto / Hegerberg / Chawinga / Joseph

    à lire également
    Supporters OL à Décines
    PSG - OL : sans surprise, les supporters lyonnais interdits au Parc des Princes
    1 commentaire
    1. dede74
      dede74 - ven 16 Oct 26 à 19 h 44

      De quoi aligner une très bonne équipe.
      Allez les Fenottes, allez les Lyonnes, sans trembler !

      Signaler

    Laisser un commentaire

    Score'n'co - Lyon Capitale
    d'heure en heure
    Ingrid Engen félicite Melchie Dumornay, auteure d'un doublé lors d'Arsenal - OL
    PSG - OL Lyonnes : Damaris, Engen et Dumornay de retour 19:30
    OL Académie
    OL Académie : le programme du week-end 17:40
    Supporters OL à Décines
    PSG - OL : sans surprise, les supporters lyonnais interdits au Parc des Princes 16:50
    Ali Abdi, latéral de Nice
    OL - Nice : Abdi incertain, Sanson toujours en reprise 16:00
    Thomas Jorgensen (Toulouse) tente de passer Mohamed Ouedraogo
    OL : Mohamed Ouedraogo s'est fait opérer 15:10
    Caroline Weir (OL Lyonnes) face à Chelsea
    Première Ligue : OL Lyonnes fera sans Weir contre le PSG 14:20
    Le logo de l'OL
    Suite à l'assemblée générale, Eagle Football Groupe redevient OL Groupe 13:30
    Corentin Tolisso devient le joueur le plus capé de l'OL en Ligue Europa 12:40
    réseaux sociaux
    X Facebook youtube Twitch instagram bluesky tiktok linkedin
    Derniers commentaires
    d'heure en heure
    Karim Benzema lors de son Ballon d'Or au Parc OL
    Mercato : Karim Benzema"a longtemps réfléchi" à un retour à l'OL 11:50
    Paulo Fonseca en discussions avec Moussa Niakhaté lors de Paris FC - OL
    Moussa Niakhaté (OL) est "prêt à jouer"contre Nice 11:00
    Noah Nartey lors d'OL - Crystal Palace
    Ligue Europa : l'OL parmi les dix clubs à avoir fait un sans-faute 10:15
    Axel Disasi, défenseur de Crystal Palace
    Disasi (Crystal Palace)"regrette" la première mi-temps "ratée" contre l'OL 09:30
    Abner, Noah Nartey et Zachary Athekame après OL - Crystal Palace
    Athekame après OL - Crystal Palace (3-2) : "On est allés chercher cette victoire" 08:45
    Tyler Morton lors de Real Betis - OL
    OL : Morton toujours handicapé par sa pubalgie 08:00
    Khalis Merah observant Walter Benitez lors d'OL - Crystal Palace
    Contre Crystal Palace, l'OL a tenté de faire du neuf offensivement 07:30
    Pierre Sage, entraîneur de l'OL
    Sage après OL - Crystal Palace (3-2) : "J'aime revenir à Lyon, mais pas pour perdre" 15/10/26
    Pavel Sulc buteur lors d'OL - Crystal Palace
    Šulc après OL - Crystal Palace (3-2) : "Tout le monde m'a dit que c'était un but à la Pavel" 15/10/26
    Paulo Fonseca lors d'OL - Sparta Prague
    Fonseca après OL - Crystal Palace (3-2) : "J'ai aimé notre match offensif et défensif" 15/10/26
    + d'infos
    derniers commentaires
    Faire défiler vers le haut