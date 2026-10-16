PSG - OL Lyonnes : Damaris, Engen et Dumornay de retour

Ce samedi, OL Lyonnes retrouve la compétition avec un déplacement au Parc des Princes pour affronter le PSG. Privé de Caroline Weir, Jonatan Giráldez peut malgré tout compter sur un groupe au complet.

Elles étaient 23 joueuses de champ et quatre gardiennes à l'entraînement ce vendredi en fin de matinée au GOLTC. Avec seulement vingt noms à coucher sur la feuille de match, Jonatan Giráldez allait donc devoir faire des choix. Pour ce retour de trêve internationale, l'entraîneur espagnol n'avait pas à se plaindre. Hormis une gêne musculaire de Caroline Weir, le groupe lyonnais était au complet pour affronter le PSG samedi soir au Parc des Princes (21h).

Tarciane préservée après son retour tardif

Pour ce choc de la Première Ligue entre deux équipes affichant douze points sur douze, Giraldez a rappelé Damaris Egurrola, Ingrid Engen et Melchie Dumornay, qui avaient été laissées au repos face à Toulouse il y a deux semaines. Ces trois retours s'accompagnent logiquement de deux sorties en plus de l'absence de Weir. Rejoignant la capitale samedi matin en train, le groupe d'OL Lyonnes ne comptera pas dans ses rangs Elma Nelhage, qui a dû faire l'impasse sur le rassemblement suédois durant la trêve mais qui était présente à l’entraînement. Rentrée tardivement du Brésil, Tarciane est laissée au repos.

Le groupe : Endler / Grohs

Renard / Lawrence / Bacha / Sangare / Engen

Shrader / Swierot / Yohannes / Benyahia / Egurrola / Dumornay

Brand / Paralluelo / Becho / Katoto / Hegerberg / Chawinga / Joseph