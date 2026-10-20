Actualités
Paulo Fonseca, à l'entrainement de l'OL
Paulo Fonseca, à l’entrainement de l’OL (Photo by OLIVIER CHASSIGNOLE / AFP)

Ligue Europa : l’OL s’entrainera à Décines avant de rejoindre Hoffenheim

  • par David Hernandez
  • 2 Commentaires

    • Comme il en a l’habitude depuis l’arrivée de Paulo Fonseca, l’OL s’entrainera au GOLTC mercredi en fin de matinée. Les Lyonnais s’envoleront en fin d’après-midi vers l’Allemagne pour disputer leur troisième rencontre de Ligue Europa.

    Quand les joueuses d’OL Lyonnes s’offriront un bain de foule, les joueurs de l’OL resteront dans leur cocon pour préparer leur troisième match de Ligue Europa. Mercredi, deux séances se tiendront au GOLTC à 11h. L’une en public pour les joueuses de Jonatan Giraldez, l’autre à huis clos pour les ouailles de Paulo Fonseca. À la veille de la rencontre contre Hoffenheim, les Lyonnais s’entraîneront une dernière fois à Décines avant de mettre le cap sur l’Allemagne.

    Conférence de presse dans la soirée

    Comme c’est le cas depuis l’arrivée du Portugais, les coéquipiers de Corentin Tolisso ne s'entraîneront pas à la Rhein-Neckar-Arena mais bien sur l’un des terrains du centre d’entraînement décinois. Ce n’est qu’en fin d’après-midi qu’ils mettront le cap vers Hoffenheim pour une arrivée en début de soirée. Pour Fonseca, ce ne sera pas encore l’heure de se reposer puisque le coach rhodanien se présentera en conférence de presse sous les coups de 19h30.

    à lire également
    Les supporters de l'OL à Auxerre
    PSG - OL : un arrêté ministériel interdit aussi les supporters lyonnais au Parc des Princes
    2 commentaires
    1. Avatar
      brad - mar 20 Oct 26 à 17 h 00

      Pas de petites économies ?

      Signaler
    2. Avatar
      Poupette38 - mar 20 Oct 26 à 17 h 07

      Comment des économies ?

      Signaler

    Laisser un commentaire

    Score'n'co - Lyon Capitale
    d'heure en heure
    Steeve Kango, joueur de l'OL
    OL : Athekame sur-utilisé ? Fonseca estime que Kango n’est "pas prêt" 16:50
    Paulo Fonseca, à l'entrainement de l'OL
    Ligue Europa : l’OL s’entrainera à Décines avant de rejoindre Hoffenheim 16:00
    Les supporters de l'OL à Auxerre
    PSG - OL : un arrêté ministériel interdit aussi les supporters lyonnais au Parc des Princes 15:10
    Noah Nartey (OL) et Guela Doué (Strasbourg)
    L'OL connaît tout son programme en Ligue 1 en janvier 2027 14:20
    L'OL Lyonnes connaît tout son programme de D1 en novembre 13:30
    Umut Meler, arbitre turc
    Ligue Europa : un quatuor arbitral turc pour Hoffenheim- OL 12:40
    Corentin Tolisso (OL) devant Angel Gomes (OM)
    Ligue 1 : l’OL ira à Troyes le 6 décembre et recevra l’OM le 13 11:50
    Karim Benzema, capitaine d'Al-Ittihad
    Mercato : Louis-Jean revient sur le cas Benzema à l’OL 11:00
    réseaux sociaux
    X Facebook youtube Twitch instagram bluesky tiktok linkedin
    Derniers commentaires
    d'heure en heure
    Tanner Tessmann lors d'OL - Nice
    OL : Tessmann, un but et un heureux événement à fêter 10:15
    Abner, Noah Nartey et Zachary Athekame après OL - Crystal Palace
    L'OL, leader de la Ligue 1 après sept journées ? Une première depuis longtemps 09:30
    Tyler Morton averti par Jérôme Brisard lors d'OM - OL
    Ligue 1 : PSG - OL arbitré par Jérôme Brisard dimanche 08:45
    Kaïl Boudache lors d'OL - Le Havre
    OL : Boudache - Duranville, des ailes brouillonnes mais percutantes 08:00
    OL Académie
    Les U19 sauvent l'honneur de l'OL Académie 07:30
    TKYDG : l'OL leader, le PSG doit-il avoir peur ? 19/10/26
    Léa Motyka buteuse avec l'équipe de France à l'Euro U17
    Mondial U17 : la France portée par ses joueuses d'OL Lyonnes contre le Venezuela 19/10/26
    Florent Balmont coach des U17 de l'OL
    OL Académie : les U17 craquent encore dans les derniers instants à Nancy 19/10/26
    Keito Nakamura lors de Lens - OL
    Exclu contre Nice, Nakamura manquera PSG - OL a minima 19/10/26
    Clinton Mata (OL) contre Hoffenheim
    Avant l'OL, Hoffenheim s'impose face au dernier du championnat 19/10/26
    + d'infos
    derniers commentaires
    Faire défiler vers le haut