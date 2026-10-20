Comme il en a l’habitude depuis l’arrivée de Paulo Fonseca, l’OL s’entrainera au GOLTC mercredi en fin de matinée. Les Lyonnais s’envoleront en fin d’après-midi vers l’Allemagne pour disputer leur troisième rencontre de Ligue Europa.

Quand les joueuses d’OL Lyonnes s’offriront un bain de foule, les joueurs de l’OL resteront dans leur cocon pour préparer leur troisième match de Ligue Europa. Mercredi, deux séances se tiendront au GOLTC à 11h. L’une en public pour les joueuses de Jonatan Giraldez, l’autre à huis clos pour les ouailles de Paulo Fonseca. À la veille de la rencontre contre Hoffenheim, les Lyonnais s’entraîneront une dernière fois à Décines avant de mettre le cap sur l’Allemagne.

Conférence de presse dans la soirée

Comme c’est le cas depuis l’arrivée du Portugais, les coéquipiers de Corentin Tolisso ne s'entraîneront pas à la Rhein-Neckar-Arena mais bien sur l’un des terrains du centre d’entraînement décinois. Ce n’est qu’en fin d’après-midi qu’ils mettront le cap vers Hoffenheim pour une arrivée en début de soirée. Pour Fonseca, ce ne sera pas encore l’heure de se reposer puisque le coach rhodanien se présentera en conférence de presse sous les coups de 19h30.