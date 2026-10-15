Les supporters d'OL Lyonnes pourront bientôt assister à une séance d'entraînement des Fenottes et rencontrer les joueuses. Le rendez-vous est fixé au mercredi 21 octobre au centre d'entraînement.

Après un début de saison particulièrement réussi dans toutes les compétitions, OL Lyonnes va, une nouvelle fois, ouvrir les portes de son centre d'entraînement au public. Le club a annoncé qu'une séance ouverte aux supporters se tiendra le mercredi 21 octobre à 11h00, au GOLTC. Il s'agira du deuxième entraînement ouvert au public organisé cette saison. Les supporters pourront ainsi assister à une partie de la préparation des Lyonnaises avant de pouvoir échanger avec les joueuses à la fin de la séance. C'est une occasion de se rapprocher de l'équipe et de soutenir les Fenottes alors que le calendrier va se densifier.

Inscription gratuite nécessaire

Cette séance aura une saveur particulière puisqu'elle interviendra trois jours avant la réception de l'OM. Le duel face aux Marseillaises est programmé le samedi 24 octobre à 21h00 à domicile. Les supporters pourront donc venir encourager les joueuses avant cette affiche importante, qui précèdera un deuxième rendez-vous en Ligue des champions face à l'Inter Milan, quatre jours plus tard, toujours au Parc OL. Pour participer à cet entraînement ouvert, une inscription préalable est demandée par le club en cliquant sur ce lien.