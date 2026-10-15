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John Textor, président de l'OL et Eagle Football,, lors de Botafogo - Palmeiras
John Textor, président de l’OL et Eagle Football,, lors de Botafogo – Palmeiras (Photo by Wagner Meier / Getty Images South America / Getty Images via AFP)

OL - Crystal Palace : les anciens "cousins" désormais libérés de John Textor

  • par Enzo Catolino
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    • Longtemps liés par John Textor, l'Olympique lyonnais et Crystal Palace se retrouvent en Ligue Europa après avoir été au cœur d'un conflit l'été dernier autour des règles de multipropriété de l'UEFA. Un an après cet épisode, les deux clubs ont tourné la page de l'homme d'affaires américain.

    Ce jeudi, l'OL retrouve Crystal Palace pour une affiche inédite sur la scène européenne. Si les deux équipes ne se sont jamais affrontées, elles ont pourtant partagé une histoire commune ces dernières années. Au cœur de ce lien : John Textor, qui a détenu des parts dans les deux clubs par l'intermédiaire de sa holding Eagle Football. Son influence n'était toutefois pas comparable à Londres, où il possédait une participation minoritaire de 43 %, contrairement à sa position dominante dans l'écosystème lyonnais.

    Un conflit européen qui a opposé les deux clubs

    À l'été 2025, les deux formations se sont retrouvées en concurrence pour participer à la Ligue Europa. Crystal Palace avait obtenu son billet en remportant la FA Cup, tandis que l'OL avait terminé sixième de Ligue 1. Mais les règles de l'UEFA sur la multipropriété interdisaient aux deux clubs de participer à la même compétition européenne avec une structure de contrôle jugée incompatible.

    Le 11 juillet 2025, l'instance européenne a finalement accepté l'inscription de Lyon en Ligue Europa et envoyé Crystal Palace en Ligue Conférence. Une décision qui avait provoqué la colère du club anglais, qui a saisi le Tribunal arbitral du sport (TAS) pour contester cette décision, en mettant également en cause l'OL et Nottingham Forest. Son recours a finalement été rejeté en août 2025.

    Textor parti, Crystal Palace sacré en Europe

    Entre-temps, John Textor avait cédé sa participation dans Crystal Palace à l'homme d'affaires américain Woody Johnson. La transaction, finalisée en juillet 2025, lui a permis de récupérer des fonds importants, sans pour autant résoudre totalement l'ensemble des difficultés financières de son groupe. L'histoire de l'Américain avec Lyon s'est, elle aussi, achevée. Après avoir perdu progressivement la gouvernance du club, il a vu les parts majoritaires d'Eagle Football Group être reprises par le véhicule d'acquisition de Michele Kang en juin 2026. Les deux clubs ont abordé cette nouvelle saison européenne sans Textor, loin des deux clubs.

    Crystal Palace a même transformé ce qui ressemblait à une sanction en une aventure historique. Après avoir été reversé en Ligue Conférence, le club londonien a remporté la compétition en mai 2026, grâce à une victoire 1-0 contre le Rayo Vallecano en finale. Un premier sacre européen qui lui a permis de retrouver la Ligue Europa cette saison. Les clubs se retrouvent désormais dans une compétition qui les avait opposés à distance un an plus tôt.

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    1 commentaire
    1. Toitoi
      Toitoi - jeu 15 Oct 26 à 14 h 50

      La photo 😄

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