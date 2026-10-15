Ligue Europa : Crystal Palace, le 106e adversaire européen de l'OL

Ce jeudi, l'Olympique lyonnais reçoit Crystal Palace au Parc OL pour la deuxième journée de Ligue Europa. C'est une affiche inédite en compétition officielle, qui permettra aux Rhodaniens d'affronter un 106e club européen.

Après avoir lancé parfaitement sa campagne en C3 par une victoire sur la pelouse d'Anderlecht (2-1), le 16 septembre dernier, l'OL retrouve ce jeudi la scène européenne devant son public. Les hommes de Paulo Fonseca accueilleront Crystal Palace, actuel club de Pierre Sage, son ancien entraîneur. Une rencontre qui ne manquera pas d'intérêt tant pour son enjeu sportif et historique.

Une première officielle entre l'OL et Crystal Palace

Si les deux équipes ne se sont jamais affrontées en compétition officielle, elles se connaissent déjà. En août 2023, les Lyonnais s'étaient déplacés à Londres pour un match amical face aux Eagles. Laurent Blanc était alors sur le banc, tandis que plusieurs joueurs encore présents à l'OL aujourd'hui, comme Corentin Tolisso, Clinton Mata et Nicolás Tagliafico, avaient participé à la rencontre. Cette fois-ci, le contexte sera bien différent. Les deux formations ont bien changé et se retrouveront pour la deuxième journée de Ligue Europa. Pour les partenaires de Dominik, Greif, cette confrontation constituera aussi une nouvelle étape dans leur histoire : Crystal Palace deviendra le 106ᵉ rival européen affronté par les Rhodaniens.

Des retrouvailles avec Pierre Sage

Au-delà de cette statistique, cette affiche sera l'occasion de revoir Pierre Sage à Décines. Celui qui avait conduit le club à la finale de la Coupe de France tout en signant une remontée historique en championnat jusqu'à la sixième place, retrouvera l'OL, une nouvelle fois dans le camp adverse. Une autre particularité de cette confrontation.