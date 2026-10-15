OL : les clubs anglais, un mauvais souvenir européen depuis 2020

Depuis son immense exploit de 2020 contre Manchester City en Ligue des champions, l'OL a connu deux éliminations douloureuses face à des formations anglaises. Ce jeudi, la réception de Crystal Palace offre un nouveau chapitre dans cette histoire européenne.

L'Olympique lyonnais retrouve un adversaire anglais ce jeudi, avec la réception de Crystal Palace en Ligue Europa. Une affiche inédite entre les deux formations, qui s'inscrit dans un contexte particulier pour les Lyonnais. Depuis leur victoire contre Manchester City en août 2020, les confrontations européennes face aux clubs anglais ont surtout été synonymes de désillusion.

West Ham et Manchester United, deux éliminations douloureuses

En août 2020, l'OL marquait les esprits en éliminant Manchester City des quarts de finale de la Ligue des champions pour aller dans le dernier carré de la compétition. Les hommes de Rudi Garcia s'étaient imposés 3-1, grâce notamment à un doublé de Moussa Dembélé. Néanmoins, cette performance n'a pas été suivie d'autres succès face à des clubs anglais dans les phases à élimination directe.

En avril 2022, les Lyonnais ont été sortis de la Ligue Europa par West Ham. Après un match nul 1-1 à Londres, l'OL s'est lourdement incliné 3-0 à domicile, mettant fin à ses espoirs européens. Trois ans plus tard, le scénario s'est répété face à Manchester United. Accrochés à l'aller (2-2), les joueurs de Paulo Fonseca ont été renversés dans un scénario hitchcockien. Ils se sont inclinés 5-4 après prolongations. Le score cumulé 7-6 a scellé leur élimination en quarts de finale.

Crystal Palace, un nouvel adversaire à découvrir

La réception de Crystal Palace marque donc une nouvelle étape dans cette histoire. Les deux équipes ne se sont jamais rencontrées en compétition officielle. Surtout, le format change : contrairement aux confrontations face à West Ham et Manchester United, il s'agit cette fois d'un match de phase de ligue, sans élimination directe à la fin de la rencontre. L'OL peut se rappeler qu'il a déjà obtenu de nombreux résultats positifs face aux clubs anglais. Avant son exploit face à Manchester City en 2020, le club avait déjà battu Everton par deux fois en 2017, avant de battre le club mancunien à l'extérieur 2-1. Autant de précédents qui rappellent que les formations anglaises ne sont pas systématiquement un obstacle insurmontable pour les Lyonnais.