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Ingrid Engen lors d'OL Lyonnes - Wolfsburg
Ingrid Engen lors d’OL Lyonnes – Wolfsburg (Photo by Pauline Figuet / GETTY IMAGES EUROPE / Getty Images via AFP)

Engen (OL Lyonnes) désormais centenaire avec la Norvège

  • par Enzo Catolino

    • La trêve internationale a été marquée par un cap symbolique pour Ingrid Engen. La défenseure d'OL Lyonnes a disputé sa 100e rencontre avec la sélection norvégienne, mardi, lors de la victoire face à la Roumanie (6-0). Capitaine lors de la rencontre, elle a participé à la large qualification de sa sélection pour le prochain tour des barrages européens de la Coupe du monde 2027.

    La Norvège avait déjà pris une grande option sur la qualification en remportant le match aller (2-0), le 9 octobre dernier. Devant son public à Oslo, la sélection scandinave a confirmé sa supériorité en inscrivant six buts lors de la manche retour. Titulaire et capitaine, Ingrid Engen a disputé l'intégralité de la rencontre dans ce rendez-vous particulier pour elle. La joueuse a atteint le cap symbolique des 100 sélections avec son pays.

    Ingrid Engen et la Norvège visent le Mondial

    Arrivée à OL Lyonnes à l'été 2025, Ingrid Engen continue d'occuper une place importante au sein de la sélection norvégienne. Sa polyvalence et son expérience internationale constituent des atouts pour une équipe qui ambitionne toujours de participer au prochain mondial. Pour Ingrid Engen, cette 100ᵉ sélection vient donc récompenser la régularité de son parcours international. La défenseuse va désormais pouvoir retrouver son quotidien avec OL Lyonnes, après cette parenthèse réussie avec la Norvège.

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