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Des supporters devant le Parc OL
Des supporters devant le Parc OL (Photo by Cyril Lestage / DPPI via AFP)

Eurexpo fermé, grève des TCL... Un OL - Crystal Palace à anticiper

  • par Enzo Catolino
  • 2 Commentaires

    • L'OLympique lyonnais reçoit Crystal Palace, ce jeudi 15 octobre à 18 h 45 au Parc OL, pour la deuxième journée de phase de ligue de la Ligue Europa. Pour cette affiche européenne, les supporters devront toutefois anticiper leur déplacement. Une grève sur le réseau de bus TCL est annoncé le même jour, tandis que le parking d'Eurexpo est fermé.

    Après presque un mois d'attente, les Lyonnais vont retrouver leur public pour cette rencontre européenne face à Crystal Palace. Néanmoins, avant de rejoindre les tribunes du stade, les supporters devront prendre en compte plusieurs contraintes liées aux transports. Le mouvement social doit perturber une partie du réseau de bus de la métropole. Néanmoins, les métros et tramways ne sont pas concernés par la grève annoncée.

    Quelles solutions pour rejoindre le stade ?

    La fermeture du parking relais Eurexpo pour ce match constitue l'autre point de vigilance pour les spectateurs qui comptent se rendre au stade en voiture. Pour cette rencontre, l'OL recommande de se reporter sur le parking relais de Meyzieu les Panettes. L'accès coûte 12,50€ par véhicule, navettes comprises et doit être réservé avant l'arrivée. Les parkings directement situés au Parc OL restent disponibles sur réservation, au tarif de 20€ pour une voiture.

    Enfin, les supporters peuvent emprunter les navettes tramway mises en place depuis Part-Dieu Villette et Vaulx-en-Velin La Soie, avec de premiers départs prévus à 17h. La ligne de tramway T3 permet également de rejoindre l'arrêt Décines Grand Large, situé à environ 800m à pied de l'enceinte. En revanche, la ligne T7 s'arrêtera à partir de 17h pour laisser place à la navette événementielle. Les portes du stade ouvriront à 17h45, une heure avant le coup d’envoi de cette affiche européenne. Les supporters de l’OL sont donc invités à prévoir leur trajet en amont afin d’arriver à temps pour le match face à Crystal Palace.

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    2 commentaires
    1. Dede Passion 69
      Dede Passion 69 - jeu 15 Oct 26 à 11 h 29

      Salut,
      Vraiment pas surpris que les affluences soient en baisse !
      C'est devenu un gigantesque bordel pour se rendre au stade, comme auparavant.😡
      Si on y ajoute les tarifs en constantes hausses, y compris sur les abonnements, je ne suis pas certain que l'on ait choisit le bon moyen de fidéliser les supporters.
      À tel point que le club fait du racolage sur MYOL en bradant les prix en tribunes pour ce match.( 30€)

      Je regrette de moins en moins d'avoir mis fin à mes abonnements.
      " C'était bien avant " ! 😜
      Courage les gones.

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      1. Avatar
        leroilyon - jeu 15 Oct 26 à 11 h 41

        Pareil

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