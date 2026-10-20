L'OL connaît tout son programme en Ligue 1 en janvier 2027

En plus de connaître sa fin d'année en Ligue 1, l'OL a découvert son calendrier pour lancer l'année 2027. Les Lyonnais débuteront par un déplacement au Mans (3 janvier) et finiront avec la réception du LOSC (31 janvier).

Les supporters vont pouvoir s'organiser à l'avance et c'est un point sur lequel on peut féliciter la LFP. Dans l'anticipation de potentiels déplacements et donc de coûts logistiques, les fans de l'OL ont eu une belle surprise ce mardi 20 octobre. En effet, en plus des deux dernières journées de Ligue 1 en 2026, la Ligue a publié la programmation des quatre journées qui se joueront en janvier 2027, soit deux mois et demi avant. Une belle avancée rendue possible grâce à un diffuseur unique mais aussi à un programme européen, que ce soit en Ligue des champions, Ligue Europa ou Ligue Europa Conférence, déjà connu à l'avance.

Trois des quatre journées un dimanche soir

Après avoir terminé l'année par un choc des Olympiques, l'OL reprendra le championnat dès le 3 janvier avec un déplacement au Mans. Cette rencontre à domicile de la 15e journée a été fixée à 15h dans la Sarthe. Elle lancera un mois de janvier particulièrement intense avec quatre matchs de Ligue 1, deux de Ligue Europa et potentiellement d'autres de Coupe de France. Après Le Mans, les joueurs de Paulo Fonseca affronteront Lorient à Décines le dimanche 17 janvier à 20h45. Les Lyonnais prendront d'ailleurs un abonnement aux affiches du dimanche soir puisque le déplacement à Strasbourg (24 janvier) et la venue du LOSC (31 janvier) se joueront également en prime time...