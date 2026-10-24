Wassa Sangaré (OL Lyonnes) : "J'espère saisir ma chance"

Titularisée samedi dernier face au PSG, Wassa Sangaré a réalisé une prestation de haute volée. Tout sauf une surprise pour Jonatan Giraldez qui voit dans le jeune défenseuse une partie de l'avenir défensif d'OL Lyonnes. À 20 ans, l'internationale française savoure, comme elle l'a confié à Olympique-et-Lyonnais et au Progrès.

Olympique-et-Lyonnais : Dans le large succès contre le PSG, vous avez livré une prestation individuelle solide. C'est aussi votre ressenti ?

Wassa Sangaré : Oui, je me suis bien sentie. En ce moment, je suis très à l’aise à l’entraînement. Je me sens en confiance, le coach me fait confiance, mes coéquipières aussi. Je suis forcément en confiance et on a gagné avec l’équipe, donc je suis très contente. C’est sûr, j’ai quand même envie de continuer à jouer. Mais après, c’est petit à petit, avec de la confiance. Quand mon temps viendra, j’espère que je saisirai ma chance et que je continuerai à travailler avec l’équipe. C’est important.

Le coach Giraldez vous avait-il prévenu en amont pour que vous puissiez vous préparer ?

Non, je l’ai appris au dernier moment et je pense que c’était mieux pour moi, pour ne pas me prendre la tête et trop réfléchir. C’était mieux de l’apprendre directement à la causerie, puis de me concentrer sur le match. Je ne m’y attendais pas, mais j’étais contente et ça fait plaisir.

"Les prêts m'ont beaucoup apporté"

En tant que Parisienne de naissance, être titulaire au Parc des Princes, ce n'est pas quelque chose d'anodin ?

Jouer au Parc des Princes, ce n’est pas tous les jours. En plus, il y avait toute ma famille. Ça m’a fait plaisir de jouer dans ma ville de naissance. J’étais très contente d’avoir fait un bon match et d’avoir gagné avec l’équipe. C’était plus un rêve de jouer au Parc OL, mais quand même, jouer au Parc des Princes, c’est l’un des plus grands stades au monde, un très beau stade. C’est une grande fierté d’avoir pu jouer au Parc des Princes.

Vous avez été prêtée au Havre puis à London City. Etait-ce le chemin que vous aviez imaginé pour vous faire une place à OL Lyonnes ?

Je pense qu’il n’y a pas forcément un chemin que j’imaginais. J’ai dû passer par la case des prêts et ça m’a beaucoup apporté. En revenant ici, j’ai du temps de jeu, donc je pense que les prêts m’ont bien apporté. Les prêts, c’est une bonne solution. Dans certains cas, je pense que si tu n’as vraiment pas beaucoup de temps de jeu, ça peut faire du bien. Avoir de la confiance dans deux clubs et beaucoup de temps de jeu, ça te remet en confiance pour revenir encore plus forte ici, avec beaucoup d’expérience.

Qu'est-ce que ce prêt en Angleterre a changé ?

Ça m’a apporté physiquement et aussi tactiquement, parce que tous les week-ends, ce sont de gros matchs. Tu n’as pas le droit à l’erreur. On avait un objectif en tête avec London City, celui de viser le top 6. On l’a atteint et c’est une bonne expérience.

"Wendie Renard a toujours été un modèle"

En revenant à OL Lyonnes, vous côtoyez Wendie Renard et Ingrid Engen en défense centrale. Que vous apportent-elles ?

Elles ont beaucoup d’expérience, elles m’aident tous les jours. J’ai le droit à des conseils quotidiennement. Si j’ai besoin de leur poser des questions, elles vont me répondre gentiment. J’ai grandi en voyant Wendie Renard à la télé. C’est un grand modèle pour moi, surtout qu’on joue au même poste.

Ce samedi, il y a ce match contre Marseille. Après le PSG, c'est aussi un rendez-vous spécial ?

Oui, un Olympico, on va dire ça comme ça. On doit le gagner, on est obligées de le gagner. En plus, on joue à domicile devant nos supporters. J’espère qu’on va faire un bon match et qu’on va gagner.

Dans le groupe d'OL Lyonnes, vous êtes de nombreuses jeunes. Est-ce difficile de se faire une place au milieu de tous ces grands noms ?

Non, ça va. On est un groupe de jeunes, mais on est toutes ensemble. On a toutes notre place dans le vestiaire. Il n’y a pas d’ego, etc. On est toutes à notre place. Au début, quand tu arrives, c’est plus rassurant d’être avec les autres, mais l’équipe t’accueille bien, donc tu te sens directement à l’aise. Elles t’intègrent facilement.