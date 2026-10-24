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Clinton Mata (OL) contre Hoffenheim (Photo by Patrick Scheiber / Patrick Scheiber/Hasan Bratic / dpa Picture-Alliance via AFP)

À Hoffenheim, l'OL défait et muet pour la première fois de la saison

  • par Enzo Catolino

    • Défait 3-0 sur la pelouse d'Hoffenheim jeudi en Ligue Europa, l'Olympique lyonnais a connu sa première défaite sans inscrire le moindre but cette saison. Jusqu'ici, les hommes de Paulo Fonseca n'avaient été muets qu'une seule fois. C'était lors du match nul contre le Paris FC (0-0) en septembre.

    La série d'invincibilité en Europe a pris fin en Allemagne de la pire des manières. Après un début de saison marqué par de bons résultats, l'OL a subi la loi d'Hoffenheim lors de la troisième journée de Ligue Europa. Les Lyonnais se sont inclinés 3-0, sans parvenir à trouver la faille. C'est un revers qui constitue une première depuis le début de cet exercice 2026-2027 : l'Olympique lyonnais n'avait encore jamais perdu une rencontre sans marquer.

    Le Paris FC, seul précédent cette saison

    Avant ce déplacement en Allemagne, l'Olympique lyonnais avait connu trois autres défaites, mais ils avaient réussi à trouver le chemin des filets. Ils n'avaient connu qu'un seul match sans marquer. C'était le 12 septembre dernier, au stade Jean-Bouin, où les hommes de Paulo Fonseca avaient partagé les points avec le Paris FC (0-0), lors de la quatrième journée de Ligue 1.

    Une première défaite sans marquer

    Face à Hoffenheim, le scénario a été différent. Cette fois, l’absence d’efficacité offensive s’est accompagnée d’un résultat négatif. Ce résultat met fin à une dynamique plutôt positive pour l'OL. Après un bon début de saison global, la gifle reçue hier n'a pas fait du bien aux têtes. L’OL devra désormais rapidement réagir pour éviter que cette contre-performance ne marque un coup d’arrêt plus durable. La première réponse se fera ce lundi 26 octobre face au Paris Saint-Germain.

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